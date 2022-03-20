SURVİVOR eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? 19 Mart Survivor All Star'da ödüllü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte yeni bölüm fragmanı

Eleme adayının belirlendiği konseyde oylama yapılmadan önce Acun Ilıcalı ünlüler ve gönüllüler takımında performans birincilerini açıkladı. Cumartesi akşamı ünlüler takımında Adem ve Gizem, gönüllüler takımında ise Berkan ve Seda performans birincisi olarak dokunulmazlığı kazandı.



Öte yandan, Birleşme Partisi oyunlarını kazanan Nagihan ve Elif de dokunulmazlığı elde etmişti. Böylece bu isimler kendisini garanti altına aldı.