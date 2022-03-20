SURVİVOR eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? 19 Mart Survivor All Star'da ödüllü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte yeni bölüm fragmanı

Survivor'da eleme adayının belirlendiği cumartesi akşamı dokunulmazlık oyununu heyecanı yaşandı. All Star konsepti ile bu sezon yayınlanan ve TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşme Partisi'ne günler kala rekabetin kızıştığı Dominik'te ünlüler takımı bir kez daha dokunulmazlığı kaybederek eleme adayı çıkardı. Gecenin sonunda oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı Survivor'da haftanın ikinci eleme adayının Barış olduğunu duyurdu.
Dokunulmazlık oyununda rakiplerini yenen gönüllüler kendisini garanti altına alırken, ünlüler takımı haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Takımda yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. En fazla oyu alan Barış haftanın 2. eleme adayı seçildi. Cuma akşamı da ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren ilk yarışmacı Mert olarak belirlenmişti.
Eleme potasına giren Barış, "Çok alıştım. Ağızımda kuş da tutsam ismim çıkacak biliyorum. Halkın takdirine bırakıyorum, benim yapabileceğim bir şey yok. Sağlı duyuyorum. Güzel bir sürece gireceğime inanıyorum. Umarım ismim çıka çıka bir potada hayallerim yarım kalmaz. Halkın takdirine bırakıyorum." dedi.
Eleme adayının belirlendiği konseyde oylama yapılmadan önce Acun Ilıcalı ünlüler ve gönüllüler takımında performans birincilerini açıkladı. Cumartesi akşamı ünlüler takımında Adem ve Gizem, gönüllüler takımında ise Berkan ve Seda performans birincisi olarak dokunulmazlığı kazandı.
Öte yandan, Birleşme Partisi oyunlarını kazanan Nagihan ve Elif de dokunulmazlığı elde etmişti. Böylece bu isimler kendisini garanti altına aldı.
Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı denge tahtası üzerinden dökmeden su taşımaya çalıştı. Türlü engellerin yer aldığı hız ve dengenin ön planda yer aldığı dokunulmazlık oyununda ilk etapta kadın yarışmacıların mücadelesi ekranlara geldi. Kadınlar karşılaşmasında gönüllüler 1-0 üstün gelirken ikinci turda bu kez erkekler yarıştı. Erkekler mücadelesinde de ünlüler takımı üstün geldi. Eşitlik sağlandığı için bu kez oyun bayrak yarışına kaldı.
Bayrak yarışında erkeklerde Atakan ve Berkan karşılaşması yaşandı. Berkan'ın aldığı sayı ile gönüllüler takımı 7-8 skorla 2. dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlığı elde eden gönüllüler takımı ayrıca hamburger ödülünden de faydalanarak adayda daha çok motive oldu.
Dominik’te heyecan artıyor! Son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İşte yeni bölüm tanıtımı… #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/WVXTmOEGhB— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) March 19, 2022