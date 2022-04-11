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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 10 Nisan Survivor'da yokluk adasına kim gitti? İşte Survivor'da 3. eleme adayı ve kazanan takım

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor eleme adayı pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununun ardından netleşti. Adım adım büyük finale giden Survivor All Star'ın 10 Nisan tarihli 74. bölümünde dokunulmazlık oyunu nefes kesmeden devam etti. Takımların eleme adayı çıkarmamak için mücadele verdiği Survivor 3. dokunulmazlık oyununda ipi göğüsleyen takım gönüllüler olurken, ünlüler takımında da gecenin sonunda bir yarışmacı potaya girdi. Survivor 3. eleme adayı olan yarışmacı, "Hiçbir zorluk beni korkutmaz yokluk adası olsa bile." sözleri ile dikkat çekti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? İşte, Survivor'da 3. eleme adayı ve heyecan dolu bölümde yaşananlar.

1/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM 10 Nisan Survivorda yokluk adasına kim gitti İşte Survivorda 3. eleme adayı ve kazanan takım

Survivor All-Star'da 3. eleme adayı pazar akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'nin son bölümünde heyecan dolu dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Parkurda mağlup olan ünlüler ise gecenin sonunda eleme adayını belirledi. Bu hafta Survivor'da eleme adayları Barış ve Gizem olarak seçilmişti. Pazar akşamı gerçekleşen konseyde de Perviz 3. eleme adayı olarak belirlendi. Aynı zamanda yokluk adasına gidecek olan Perviz, söylediği sözlerle iddiasını ortaya koydu.

2/6SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımının mücadele verdiği dokunulmazlık oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Her zaman olduğu gibi dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı ayrı mücadele verdi. Bu hafta oynanan 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımı bu kez kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Gönüllüler takımı ise yenilmezlik serisini devam ettirmek için elinden geleni yaptı. İlk etapta oynanan kadınlar karşılaşmasında kazanan ünlüler takımı oldu.

3/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM 10 Nisan Survivorda yokluk adasına kim gitti İşte Survivorda 3. eleme adayı ve kazanan takım

Oyunun ikinci ve en kritik etabı olan erkekler karşılaşmasında da heyecan yine doruktaydı. Bu turda da erkek yarışmacılar sayıyı almak için ciddi çaba gösterdi. Güç, denge ve hızın önme taşıdığı parkuda erkekler karşılaşmasında gönüllüler üstün geldi. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. Adem, Atakan, Seda ve Nagihan ile Nisa, Buse, Ogeday ve Anıl'ın yer aldığı Ünlüler best off'ta Anıl'ın aldığı sayı ile gönüllüler oyunun galibi oldu. Bu sonuçla geceye performansıyla damga vuran Anıl dokunulmazlık sembolünü alırken, ünlüler takımı bir kez daha aday çıkarmak üzere konseye gitti.

4/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrasında bir kez daha kaybeden ünlüler takımı aday konseyinde toplandı. Bu hafta 2 kez kaybeden ünlülerde eleme adayları Barış ve Gizem olmuştu. Pazar akşamı da ünlüler takımı yine aday çıkarmak üzere oylama yaptı. Yapılan oylamaların ardından Acun Ilıcalı sonuçları açıkladı. Ünlüler takımında ismi en fazla çıkan yarışmacılar Merve, Perviz ve Atakan oldu.

5/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM 10 Nisan Survivorda yokluk adasına kim gitti İşte Survivorda 3. eleme adayı ve kazanan takım

Beş defa ismi yazılan Perviz, Survivor'da haftanın 3. eleme adayı seçildi. Eleme potasına giren Perviz iletişimden tamamen uzak yokluk adasına gitmeden önce şunları söyledi; "Takıma baktığımızda yazılacak 5 isim var, çember daraldı zaten. Ama bazı isimler var ben geldiğimizden beri beni yazıyorlar, bunu doğru bulmuyorum... Hiçbir zorluk beni korkutmaz yokluk adası olsa bile."

Survivor'da pazartesi akşamı bir eleme adayının daha belli olmasının ardından yapılan SMS oylaması sonrası salı gecesi adaya veda eden isim netleşecek.

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#Survivor#Televizyon#Yarışma