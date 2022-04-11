SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 10 Nisan Survivor'da yokluk adasına kim gitti? İşte Survivor'da 3. eleme adayı ve kazanan takım

Oyunun ikinci ve en kritik etabı olan erkekler karşılaşmasında da heyecan yine doruktaydı. Bu turda da erkek yarışmacılar sayıyı almak için ciddi çaba gösterdi. Güç, denge ve hızın önme taşıdığı parkuda erkekler karşılaşmasında gönüllüler üstün geldi. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. Adem, Atakan, Seda ve Nagihan ile Nisa, Buse, Ogeday ve Anıl'ın yer aldığı Ünlüler best off'ta Anıl'ın aldığı sayı ile gönüllüler oyunun galibi oldu. Bu sonuçla geceye performansıyla damga vuran Anıl dokunulmazlık sembolünü alırken, ünlüler takımı bir kez daha aday çıkarmak üzere konseye gitti.