SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 10 Nisan Survivor'da yokluk adasına kim gitti? İşte Survivor'da 3. eleme adayı ve kazanan takım

Survivor All-Star'da 3. eleme adayı pazar akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'nin son bölümünde heyecan dolu dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Parkurda mağlup olan ünlüler ise gecenin sonunda eleme adayını belirledi. Bu hafta Survivor'da eleme adayları Barış ve Gizem olarak seçilmişti. Pazar akşamı gerçekleşen konseyde de Perviz 3. eleme adayı olarak belirlendi. Aynı zamanda yokluk adasına gidecek olan Perviz, söylediği sözlerle iddiasını ortaya koydu.
Ünlüler ve gönüllüler takımının mücadele verdiği dokunulmazlık oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Her zaman olduğu gibi dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı ayrı mücadele verdi. Bu hafta oynanan 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımı bu kez kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Gönüllüler takımı ise yenilmezlik serisini devam ettirmek için elinden geleni yaptı. İlk etapta oynanan kadınlar karşılaşmasında kazanan ünlüler takımı oldu.
Oyunun ikinci ve en kritik etabı olan erkekler karşılaşmasında da heyecan yine doruktaydı. Bu turda da erkek yarışmacılar sayıyı almak için ciddi çaba gösterdi. Güç, denge ve hızın önme taşıdığı parkuda erkekler karşılaşmasında gönüllüler üstün geldi. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. Adem, Atakan, Seda ve Nagihan ile Nisa, Buse, Ogeday ve Anıl'ın yer aldığı Ünlüler best off'ta Anıl'ın aldığı sayı ile gönüllüler oyunun galibi oldu. Bu sonuçla geceye performansıyla damga vuran Anıl dokunulmazlık sembolünü alırken, ünlüler takımı bir kez daha aday çıkarmak üzere konseye gitti.
Dokunulmazlık oyunu sonrasında bir kez daha kaybeden ünlüler takımı aday konseyinde toplandı. Bu hafta 2 kez kaybeden ünlülerde eleme adayları Barış ve Gizem olmuştu. Pazar akşamı da ünlüler takımı yine aday çıkarmak üzere oylama yaptı. Yapılan oylamaların ardından Acun Ilıcalı sonuçları açıkladı. Ünlüler takımında ismi en fazla çıkan yarışmacılar Merve, Perviz ve Atakan oldu.
Beş defa ismi yazılan Perviz, Survivor'da haftanın 3. eleme adayı seçildi. Eleme potasına giren Perviz iletişimden tamamen uzak yokluk adasına gitmeden önce şunları söyledi; "Takıma baktığımızda yazılacak 5 isim var, çember daraldı zaten. Ama bazı isimler var ben geldiğimizden beri beni yazıyorlar, bunu doğru bulmuyorum... Hiçbir zorluk beni korkutmaz yokluk adası olsa bile."
Survivor'da pazartesi akşamı bir eleme adayının daha belli olmasının ardından yapılan SMS oylaması sonrası salı gecesi adaya veda eden isim netleşecek.
4. Dokunulmazlık hangi takımın olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı…#SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/vPrrPULvzG— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) April 10, 2022