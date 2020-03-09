Survivor eleme adayı dokunulmazlığı kazanan takım sonrasında belli oldu! Performanslar açıklandı!

Survivor eleme adayı olarak potaya yerleşen isimler dün akşamki dokunulmazlık oyunu ile netlik kazandı. Önceki akşam ekrana gelen Survivor 2020'nin son bölümünde haftanın ilk eleme adayı netlik kazandı. Peki, Survivor 2020'nin 9 Mart tarihli eleme adayları kim oldu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



SURVİVOR 2020 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında final dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Zorlu anların yaşandığı 2. dokunulmazlık oyununu bu hafta gönüllüler takımı 3'e 1 kazandı. Ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.



İşte, eleme adayları...