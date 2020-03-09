Survivor eleme adayı dokunulmazlığı kazanan takım sonrasında belli oldu! Performanslar açıklandı!
Survivor 2020'de dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu, eleme adayları olarak kimlerin potaya çıkacağını netleştirdi. İki kez dokunulmazlık oyunu oynayan ünlüler ve gönüllüler takımı, bu mücadelelerden galip ayrılarak takımlarındaki çoğunluğu korumaya gayret gösterdi. Ancak gecenin sonunda kaybeden takım eleme adayları arasında yer alacak olan isimleri belirledi. Dün akşamın bir diğer konusu ise performans sıralamaları oldu. Peki, Survivor'da dün akşam dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayları kim oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Survivor eleme adayı olarak potaya yerleşen isimler dün akşamki dokunulmazlık oyunu ile netlik kazandı. Önceki akşam ekrana gelen Survivor 2020'nin son bölümünde haftanın ilk eleme adayı netlik kazandı. Peki, Survivor 2020'nin 9 Mart tarihli eleme adayları kim oldu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
SURVİVOR 2020 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında final dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Zorlu anların yaşandığı 2. dokunulmazlık oyununu bu hafta gönüllüler takımı 3'e 1 kazandı. Ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.
İşte, eleme adayları...
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ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı eleme adayını belirlemek için toplandı. Ünlüler takımında yapılan oylama sonrası Survivor'da eleme potasına giren isim Aşkım Burçe Tunay oldu. Haftanın 2. ve 3. eleme adayı, eleme gecesinin yaşanacağı salı akşamı belli olacak.
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SURVİVOR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Survivor 2020 3. haftanın performans değerlendirmesi belli oldu. İşte, haftalık ve genel performans değerlendirmeleri;
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1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANMIŞTI?
7 Mart 2020 tarihli Survivor'un 14. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Oyun sonucu avantajı ünlüler takımı elde etti ancak oyunun kazananı 10-9 ile gönüllüler takımı oldu.