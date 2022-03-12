SURVİVOR ELEME ADAYI: 11 Mart Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? İşte cuma akşamı Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım

Survivor'dan kimin eleme adayı olduğu, cuma akşamı belli oldu. Dominik'te macerasına devam eden ve her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacıların bir hafta daha adada kalmak için mücadele gösterdiği dokunulmazlık parkurunda ipi göğüsleyen takım gönüllüler oldu. Gecenin sonunda ünlüler takımında yapılan konseyde ise haftanın ilk eleme adayı Sercan olarak belirlendi. Sercan, hayırlısını dileyerek kendisi için en iyisinin olacağını belirtti.
Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası, eleme adayının belirlendiği haftanın ilk konseyi cuma akşamı yapıldı. Konseyde gönüllüler takımı kendisini garanti altına alırken, ünlüler takımı da adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Acun Ilıcalı oylama sonuçlarını konseyinde sonunda açıkladı. Ünlüler takımının yaptıkları gizli oylamada Barış, Mert, Sercan ve Batuhan'ın isimleri yazıldı.
Daha fazla ismi yazılan Sercan Survivor'da potaya giren 1. isim oldu. Sercan, "Benim için ne olacaksa iyi ki olacak diyorum. Hakkımda hayırlısı... " dedi. Acun Ilıcalı ise yaptığı açıklamada Survivor'da hızlı elemelerin başlayacağını belirterek, pazar akşamı da eleme yapılacağını söyledi. Survivor'da cumartesi ve pazar akşamları da eleme adayları seçilecek.
Eleme adaylarının belirlendiği ada konseyinde Acun Ilıcalı performans birincilerini açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre ünlülerde kadınlardan Sema, erkeklerde de Bora performans birincisi oldu. Gönüllüler takımında ise erkeklerden Berkan, kadınlardan da Sude performans birincileri seçilecek dokunulmaz oldu.