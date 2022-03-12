SURVİVOR ELEME ADAYI: 11 Mart Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? İşte cuma akşamı Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım

Survivor'dan kimin eleme adayı olduğu, cuma akşamı belli oldu. Dominik'te macerasına devam eden ve her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacıların bir hafta daha adada kalmak için mücadele gösterdiği dokunulmazlık parkurunda ipi göğüsleyen takım gönüllüler oldu. Gecenin sonunda ünlüler takımında yapılan konseyde ise haftanın ilk eleme adayı Sercan olarak belirlendi. Sercan, hayırlısını dileyerek kendisi için en iyisinin olacağını belirtti.