Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

SURVİVOR ELEME ADAYI: 11 Mart Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? İşte cuma akşamı Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor eleme adayı, cuma akşamı nefes kesen anların ekranlara geldiği dokunulmazlık oyunu sonrası belli oldu. Birleşme Partisi'ne kısa süre kala heyecanla beraber rekabeti de her geçen gün artan Survivor All Star'ın 11 Mart tarihli 45. bölümünde haftanın 1. dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanırken, ünlüler takımında yarışmacılar konseyde adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Barış, Sercan, Mert ve Batuhan'ın isimlerinin yazıldığı gecede, bir yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi. Survivor'da 1. eleme adayı olan yarışmacı, "Benim için ne olacaksa iyi ki olacak diyorum." derdi. Peki, 11 Mart Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? İşte, Survivor 2022'de haftanın 1. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

1/4SURVİVOR ELEME ADAYI: 11 Mart Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı İşte cuma akşamı Survivorda dokunulmazlığı kazanan takım

Survivor'dan kimin eleme adayı olduğu, cuma akşamı belli oldu. Dominik'te macerasına devam eden ve her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacıların bir hafta daha adada kalmak için mücadele gösterdiği dokunulmazlık parkurunda ipi göğüsleyen takım gönüllüler oldu. Gecenin sonunda ünlüler takımında yapılan konseyde ise haftanın ilk eleme adayı Sercan olarak belirlendi. Sercan, hayırlısını dileyerek kendisi için en iyisinin olacağını belirtti.

2/4SURVİVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası, eleme adayının belirlendiği haftanın ilk konseyi cuma akşamı yapıldı. Konseyde gönüllüler takımı kendisini garanti altına alırken, ünlüler takımı da adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Acun Ilıcalı oylama sonuçlarını konseyinde sonunda açıkladı. Ünlüler takımının yaptıkları gizli oylamada Barış, Mert, Sercan ve Batuhan'ın isimleri yazıldı.

3/4SURVİVOR ELEME ADAYI: 11 Mart Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı İşte cuma akşamı Survivorda dokunulmazlığı kazanan takım

Daha fazla ismi yazılan Sercan Survivor'da potaya giren 1. isim oldu. Sercan, "Benim için ne olacaksa iyi ki olacak diyorum. Hakkımda hayırlısı... " dedi. Acun Ilıcalı ise yaptığı açıklamada Survivor'da hızlı elemelerin başlayacağını belirterek, pazar akşamı da eleme yapılacağını söyledi. Survivor'da cumartesi ve pazar akşamları da eleme adayları seçilecek.

4/4SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Eleme adaylarının belirlendiği ada konseyinde Acun Ilıcalı performans birincilerini açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre ünlülerde kadınlardan Sema, erkeklerde de Bora performans birincisi oldu. Gönüllüler takımında ise erkeklerden Berkan, kadınlardan da Sude performans birincileri seçilecek dokunulmaz oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor#Televizyon#Yarışma