Survivor Dora kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora’nın hayatı hakkında bilgiler
Survivor Dora'nın hayatı, yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Son zamanlarda ünlüler takımı ile sık sık polemiğe giren Survivor Dora, İsmail'e yaptığı zenne benzetmesi ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. SMS sıralamalarında yüksek oylar alan ve parkurda gösterdiği performans ile de takımına destek olan Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora, farklı spor dalları ile ilgileniyor. Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık da yapan Survivor Dora 50’dan fazla reklamda rol aldı. İşte, merak edilen Survivor Dora kimdir? sorusunun yanıtı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Survivor Dora'nın hayatı ve biyografisi, Survivor izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi spor dalları ile deneyimi olan Survivor Uğurtan Dora Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişine de sahip. Zaman zaman karşı takımda yaşadığı tartışmalar ile gündem olan Survivor Dora, başarılı atışları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.
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SURVİVOR DORA KİMDİR?
Gönüllüler takımı yarışmacısı 7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisans bölümünü kazandı.
Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.
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2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.
ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunan Dora, sosyal medyayı da etkin kullanıyor.