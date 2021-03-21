Survivor Dora kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora’nın hayatı hakkında bilgiler

Survivor Dora'nın hayatı ve biyografisi, Survivor izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi spor dalları ile deneyimi olan Survivor Uğurtan Dora Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişine de sahip. Zaman zaman karşı takımda yaşadığı tartışmalar ile gündem olan Survivor Dora, başarılı atışları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.