Survivor Dora kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor Uğurtan Dora'nın hayatı hakkında bilinmeyenler

2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan yarışmacının lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.