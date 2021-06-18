Survivor Dora kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor Uğurtan Dora'nın hayatı hakkında bilinmeyenler
Survivor Dora, yarışmanın son bölümünde elenerek hayallerine veda etti. Benim hikayem ben bitti demeden bitmez.'' diyerek Survivor hedefini belli eden Uğurtan Dora'nın hayatı elenmesinin ardından ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Gönüllüler takımından mavi takıma geçen ve performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Dora özellikle karşı takımla yaşadığı polemikler ile sık sık gündeme gelmişti. Peki, Survivor Dora kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor Uğurtan Dora'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilinmeyenler.
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Survivor Dora'nın hayatı yarışmanın son bölümünün ardından gündeme geldi. İsmail, Batuhan, Sancakay, Çağrı gibi bir çok isimle adada yaşadığı tartışmalar ile sık sık dikkat çeken Survivor Dora'nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. 50’dan fazla reklamda rol alan Dora, özel bir firmada yöneticilik görevini üstlendi.
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SURVİVOR DORA KİMDİR?
Gönüllüler takımı yarışmacısı 7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deli Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisan bölümünü kazandı.
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Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.
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2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan yarışmacının lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.