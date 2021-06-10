Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da büyük finale sayılı günler kala hızlı eleme dönemine geçildi. Hemen hemen her bölümde dokunulmazlık oynayan yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Dün akşam gerçekleşen oyunda kazanan Poyraz oldu ve iki ismi eleme potasına gönderdi.
Survivor 2021'de nefes kesen oyunlar devam ediyor. Son olarak Steven'ın veda ettiği yarışmada dün akşam dokunulmazlık yarışması oynanandı. Bireysel olarak yarışan yarışmacılar rakiplerini tek tek eledi.
Poyraz yaptığı açıklamada, 'Bu hafta strejik düşünüyordum. Kendi takımımdan birini söylecktim ama bu oyundan sonra fikrim değişti. Burada görmek istemediğim iki oyuncu var. İnşallah diğer oyunları da kazanırsam aynı şekilde devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.
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