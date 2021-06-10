Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Poyraz yaptığı açıklamada, 'Bu hafta strejik düşünüyordum. Kendi takımımdan birini söylecktim ama bu oyundan sonra fikrim değişti. Burada görmek istemediğim iki oyuncu var. İnşallah diğer oyunları da kazanırsam aynı şekilde devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.