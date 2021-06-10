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Televizyon
Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 08:07 | 

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da büyük finale sayılı günler kala hızlı eleme dönemine geçildi. Hemen hemen her bölümde dokunulmazlık oynayan yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Dün akşam gerçekleşen oyunda kazanan Poyraz oldu ve iki ismi eleme potasına gönderdi.

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Survivor 2021'de nefes kesen oyunlar devam ediyor. Son olarak Steven'ın veda ettiği yarışmada dün akşam dokunulmazlık yarışması oynanandı. Bireysel olarak yarışan yarışmacılar rakiplerini tek tek eledi.

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Dokunulmazlık oyununda en başarılı isim Poyraz oldu ve eleme potasına iki yarışmacıyı gönderdi. Kırmızı takımdan Batuhan ve Aleyna'yı potaya yollayan Poyraz, 'burada görmek istemediğim iki isim' dedi.

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Poyraz yaptığı açıklamada, 'Bu hafta strejik düşünüyordum. Kendi takımımdan birini söylecktim ama bu oyundan sonra fikrim değişti. Burada görmek istemediğim iki oyuncu var. İnşallah diğer oyunları da kazanırsam aynı şekilde devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.

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Poyraz'ın sözlerine sinirlenen, 'Potaya girmekten korkmuyorum, yanıma gelecek iki kişiyi de bekliyorum. Performansıma da sevenlerime de güveniyorum. Daha yolum uzun sonuna kadar burada kalacağım İnşallah.' cevabını verdi.

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Dün akşam gerçekleşen oyunda kazanan Poyraz oldu ve iki ismi eleme potasına gönderdi.

6ARABA ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

ARABA ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

Survivor'da dün akşam dokunulmazlık yarışmasının yanı sıra araba ödülü heyecanı da yaşandı. Yarışmacılar en sevdiğiniz yemek, en sevdiğiniz şarkıcı, tanışmak istediğiniz ünlü, tatile gitmek istediğiniz yer, en son aldığınız hediye gibi soruları yanıtladı.

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Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada Ayşe ve Batuhan birçok soruya doğru yanıt veremedi. Poyraz, Aleyna ve İsmail birbirine yakın sayıda doğru cevap verdi ancak ödülü 7 doğru cevap veren Dora kazandı.

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