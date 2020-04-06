Survivor dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları kim oldu? Yeni konsept mi geliyor?
5 Mart akşamı Survivor dokunulmazlık oyunu için büyük bir heyecan yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının kendi adalarından birisini göndermemek için mücadele ettiği Survivor dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları belli oldu. Elenen takım, ada konseyinde kendi takımlarından birisinin ismini yazarak eleme adayı olarak belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları kimler oldu? İşte, eleme adayları ve Acun Ilıcalı'dan yeni konsept müjdesi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor eleme adayları, önceki gün zorlu bir dokunulmazlık oyununun ardından ekrana geldi. Pek çok vatandaşın heyecanla beklediği Survivor eleme adayları gecenin sonunda açıklandı. Kaybeden takım, takım arkadaşları arasından en zayıf halka olarak tanımladıkları isimleri yazarak kabın içerisine koydu. Peki, Survivor eleme adayları kim oldu? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı eleme adayları ve Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklamalar
2
AVANTAJ OYUNU HEYECANI
Dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ve Gönüllüler, her takımdan üçer erkek, ikişer kadın şeklinde çıkıp bayrak yarışı yaptı. Avantaj oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu.
3
YENİ KONSEPT GELİYOR
Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı tarafından yeni bir konseptin haberi verildi. Avantaj oyunu sonrasında yarışmacıların parkur derecelerine göre Elif ile Nisa'nın erkeklerden daha iyi olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, ileriki haftalarda bu konsepti hayata geçirileceğinin kararına varıldığını söyledi.
4
DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?
Survivor 2020'nin yeni bölümde 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Böylece dokunulmazlık oyununda durumu 1-1'e getiren Ünlüler, Survivor'da dokunulmazlığın final oyununa kalmasını sağladı.Burada kıran kırana bir mücadele yaşanırken durum 2-2'ye geldi. Son oyunda Barış, Ersin'e üstünlük sağlayınca dokunulmazlık Gönüllüler'in oldu.
5
Ünlüler takımı arasında yapılan oylamada, yarışmacılar toplamda 3 kişiye oy kullandı. Ersin, Perviz ve Ezgi’nin isimlerine oy kullanan ünlüler Ersin’e 1, Perviz’e 4 ve Ezgi’ye 4 oy kullandılar. Böylelikle ünlüler takımında Ezgi ve Perviz eleme adayları oldu.