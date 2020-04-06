Survivor dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları kim oldu? Yeni konsept mi geliyor?

Survivor eleme adayları, önceki gün zorlu bir dokunulmazlık oyununun ardından ekrana geldi. Pek çok vatandaşın heyecanla beklediği Survivor eleme adayları gecenin sonunda açıklandı. Kaybeden takım, takım arkadaşları arasından en zayıf halka olarak tanımladıkları isimleri yazarak kabın içerisine koydu. Peki, Survivor eleme adayları kim oldu? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı eleme adayları ve Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklamalar