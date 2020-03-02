Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2020 için yeni yarışmacılar sürprizi!

Survivor dokunulmazlık oyunu, 1 Mart akşamı dikkatleri üzerine çekti. Eleme adaylarının belirlendiği gecede, yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı'dan önemli bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı, yarışmaya sonradan dahil olan ve adaptasyon sorunu yaşayan Erman Altıkardeş ve Fatma'nın sakatlığı dolayısıyla Survivor 2020'ye devam edemeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine Fatma'nın yakın arkadaşı Cemal Can, duygu dolu anlar yaşadı. Survivor 2020 yarışmacıları arasına yeni isimlerin dahil olacağını açıklayan Ilıcalı, yarışmacılar hakkında küçük tüyolar verdi. Peki, Survivor yeni yarışmacılar kim olacak ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, Survivor eleme adayları ve detaylı bilgiler



SURVİVOR TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor takım oyunu, 3 adet lahmacun ve kola için oynandı. Uzun süredir ödül oyunu kazanamayan ünlüler takımı, skoru 3'e getirdiği için lahmacundan tatma hakkına sahip oldu.



Oyunu 5-2'ye getiren ünlüler takımı, 3 adet lahmacun ve bir de kolanın sahibi oldu.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecan dolu geçti. Dokunulmazlık oyununda her iki takım da kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım günün sonunda belli oldu ve konseyde eleme adayını belirledi. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları...



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