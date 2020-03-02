Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2020 için yeni yarışmacılar sürprizi!
Survivor 2020 dün akşam dokunulmazlık oyunu ile heyecan dolu anlara sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımında bulunan yarışmacılar, gecenin ilk takım oyununda lahmacun ödülünü alabilmek için mücadele etti. Survivor 2020'nin 1 Mart akşamı ekrana gelen bu bölümünde her iki takım da elinden gelenin en iyisini yapabilmek için performans gösterdi. Peki, Survivor 2020 eleme adayları kimler oldu ve Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, 1 Mart akşamı ekrana gelen tüm görüntüler ve yarışmaya yeni katılacak olan yarışmacılar hakkında Acun Ilıcalı'dan bazı bilgiler
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Survivor dokunulmazlık oyunu, 1 Mart akşamı dikkatleri üzerine çekti. Eleme adaylarının belirlendiği gecede, yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı'dan önemli bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı, yarışmaya sonradan dahil olan ve adaptasyon sorunu yaşayan Erman Altıkardeş ve Fatma'nın sakatlığı dolayısıyla Survivor 2020'ye devam edemeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine Fatma'nın yakın arkadaşı Cemal Can, duygu dolu anlar yaşadı. Survivor 2020 yarışmacıları arasına yeni isimlerin dahil olacağını açıklayan Ilıcalı, yarışmacılar hakkında küçük tüyolar verdi. Peki, Survivor yeni yarışmacılar kim olacak ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, Survivor eleme adayları ve detaylı bilgiler
SURVİVOR TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor takım oyunu, 3 adet lahmacun ve kola için oynandı. Uzun süredir ödül oyunu kazanamayan ünlüler takımı, skoru 3'e getirdiği için lahmacundan tatma hakkına sahip oldu.
Oyunu 5-2'ye getiren ünlüler takımı, 3 adet lahmacun ve bir de kolanın sahibi oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecan dolu geçti. Dokunulmazlık oyununda her iki takım da kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım günün sonunda belli oldu ve konseyde eleme adayını belirledi. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları...
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Yarışma programı Survivor'da bu akşam takımlar haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan Gönüllüler Takımı oldu.
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Böylelikle ada konseyinde Ünlüler takımından bir kişi ilk eleme adayı olarak yazıldı. Bu sonuçla birlikte Ünlüler takımından bir kişi salı günü adaya veda edecek.
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Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yapılan ada konseyinde en çok oyu alan Derya eleme adayı oldu.
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Yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmadan diskalifiye olan isimleri açıkladı.Gönüllüler takımındaki Yasin ile kavga eden Erman, diskalifiye oldu. Fakat diskalifiye olan sadece Erman olmadı.Gönüllüler takımında yarışan Fatma da yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek. Fatma'nın durumuna gelince, doktorumuz tarafından yapılan bütün incelemelerin sonunda ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarıda olduğunu gördük. Fatma maalesef yarışmaya devam edemeyecek.