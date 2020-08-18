Survivor Cemal Can Cansever ve Nisa Bölükbaşı arasında neler oluyor? Dikkat çeken düşüş...
Bu sene Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran Cemal Can Cansever taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmıştı. Survivor’daki sempatik tavırlarıyla öne çıkan Cemal Can, bu davranışlarının karşılığını şampiyon olarak almıştı.
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11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor yarışması geçtiğimiz ay final yaptı. 5,5 aylık maceranın sonunda büyük-küçük herkesin sevgisini kazanan Cemal Can Cansever bu davranışlarının karşılığını şampiyon olarak aldı.
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Sosyal medyada da geniş hayran kitlesine ulaşan Cemal Can 5.5 ayda 250 bin takipçiden 4 milyon takipçiye ulaştı.
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TAKİPÇİLERİ DÜŞTÜ
Survivor’dan sonra İzmir’e tatile giden Cemal Can dün İstanbul’a döndü. Korona günlerinde sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden iletişimde olan Cansever’in takipçi sayısındaki düşüş dikkat çekti.
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Yarışma süresince 4 milyon gibi rekor bir takipçi sayısına ulaşan Cemal Can’ı 200 bin kişi takipten çıkardı. Bu ani düşüşün nedeni olarak Nisa Bölükbaşı gösterildi.
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SURVİVOR’DAN SONRA GÖRÜŞMEDİLER
Survivor’ın son günlerine kadar çok yakın olan Cemal Can ve Nisa Bölükbaşı yarışma bittikten sonra ayrı düştü.
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İddiaya göre, Prag’a ailesinin yanına giden Nisa ve Cemal Can arasında ipler koptu. Birbirinden uzaklaşan iki arkadaşın bu dargınlığı takipçilerine de yansıdı.
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Nisa fanları Cemal Can’ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. 4 milyon takipçisi olan Cemal Can 3 milyon 840 bin takipçiye kadar düştü.
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SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!
Survivor 2020'de yarışan ve önemli bir fan kitlesi edinen Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş dans etmesi, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti.
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Survivor 2020 finalinin ardından Prag’a dönen Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye’ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı’nın evinde yapılan maça Barış Murat Yağcı ile katılan Nisa Bölükbaşı’nın neşeli halleri dikkat çekmişti.
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Nisa'nın Türkiye'ye gelişini müjdelediği saatlerde yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı da dikkat çekmişti. Barış Murat Yağcı'nın “yakında güzel şeyler olacak” gönderisini hayranları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.
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SARMAŞ DOLAŞ OLDULAR
Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bilal Özcan’ın haberine göre Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.
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Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Nisa Sercan’ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.