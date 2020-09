Survivor Cemal Can Canseven her şeyi anlattı: Hesaplarıma bakınca çok şaşırdım

Survivor programında Cemal Can olarak adını duyuran fenomen yarışmacı isminin tamamını kullandığı söyledi. Survivor şampiyonu, “Ben bir gün uyanıyorum Cemal’im, bir gün Can’ım, diğer gün ise Cemal Can’ım... Adımın anlamını çok seviyorum. Cemal rahmetli dedemin ismi, Can ise babam çok büyük bir Fenerbahçe fanatiği Can Bartu’dan geliyor. İsmim Joker gibi hissettiriyor bana. Okullarda bana Cemal diyorlardı. Ailem ve arkadaşlarım Can diyordu. Survivor’da Cemal Can oldum. Esrarengiz geliyor bana bu durum” dedi.