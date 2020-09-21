Survivor Cemal Can Canseven her şeyi anlattı: Hesaplarıma bakınca çok şaşırdım

HİÇ PİŞMAN OLMADIM Bana çok soruldu, 'Survivor'la ilgili bir pişmanlığın var mı?' diye. Orayla ilgili hiçbir pişmanlık duymuyorum çünkü son anına kadar elimden ne geldiyse yaptım. O yüzden hiç pişmanlık duymuyorum, içim o kadar ferah ki anlatamam...