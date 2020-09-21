Survivor Cemal Can Canseven her şeyi anlattı: Hesaplarıma bakınca çok şaşırdım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, kendine ait Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Merak edilenlerini tek tek anlatan Canseven, samimi açıklamalarda bulundu.
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Survivor şampiyonum Cemal Can eski hayatına geri döndü. Ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapan Cemal Can iş için kolları sıvadı. Mustafa Ceceli’nin stüdyosunda yeni şarkısının kayıtlarını tamamlayan Cemal Can, sık sık YouTube'a video yapacağını açıkladı.
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Canseven, hayranlarının Survivor konusunda merak ettiği sorulara cevap verdi.
İşte Cemal Can Canseven’in açıklamalarından satır başları…
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HİÇ PİŞMAN OLMADIM
Bana çok soruldu, 'Survivor'la ilgili bir pişmanlığın var mı?' diye. Orayla ilgili hiçbir pişmanlık duymuyorum çünkü son anına kadar elimden ne geldiyse yaptım. O yüzden hiç pişmanlık duymuyorum, içim o kadar ferah ki anlatamam...
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Ben yarışmaya giderken 'sürpriz yumurta olacağım' dedim. Şu an belki dünya umurunda olmayan bir çocuk gibi gözükebilirim ama istediğim her şeyi yapabilirim.
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'1 aylık süreç geçtikten sonra içgüdüsel olarak oraya alışıyorsun'
Yarışmada zorlandığı anların olduğunu belirten Cemal Can, “3 ya da 4. haftaydı. Ben Survivor’dan gitmek istiyordum. Çünkü geldim, gördüm, deneyimledim ve yarıştım. İlk 2 haftada o kadar sporcu arasında en iyi performans gösteren erkek seçildim. ‘Ben performans olarak burayı yapabiliyorum’ dedim. İlk düzlükte açlığa alışma problemim çok yüksekti. 1 aylık süreç geçtikten sonra iç güdüsel olarak oraya alışıyorsun" dedi.
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"Ama benim sadece halledemediğim şeyler aile ve arkadaş özlemiydi. Hayatta hiçbir zaman hırslarım olmadı. Survivor hayalimdi ama ‘oraya şampiyon olmaya gideceğim’ demedim. Çok istediğim bir platforma gittim ve yapabildiğimin en iyisini yaptım."
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Survivor’dan gitmek istediği dönemde kendisini Acun Ilıcalı’nın ikna ettiğini söyleyen Cemal Can, “Gitmek istediğim dönemde Acun Abi bana ‘sen buradaki arkadaşlarının değil buraya gelmek isteyen milyonların hakkını yiyorsun’ dedi. Tüylerim onu duyduğumda diken diken oldu. Duvara çarpma hissi geldi. O an hissettiğim vicdan azabını hayatımın hiçbir döneminde hissetmedim. Pişman oldum” ifadelerini kullandı.
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Survivor programında Cemal Can olarak adını duyuran fenomen yarışmacı isminin tamamını kullandığı söyledi. Survivor şampiyonu, “Ben bir gün uyanıyorum Cemal’im, bir gün Can’ım, diğer gün ise Cemal Can’ım... Adımın anlamını çok seviyorum. Cemal rahmetli dedemin ismi, Can ise babam çok büyük bir Fenerbahçe fanatiği Can Bartu’dan geliyor. İsmim Joker gibi hissettiriyor bana. Okullarda bana Cemal diyorlardı. Ailem ve arkadaşlarım Can diyordu. Survivor’da Cemal Can oldum. Esrarengiz geliyor bana bu durum” dedi.
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Survivor şampiyonluğunun sembolü olan kupanın yeri sorulduğunda Cemal Can, takipçilerini güldürdü. Kupanın henüz kendisine gelmediğini ifade eden Cemal Can, “Bana gelmedi ki hiç kupa. Kupa geldiği gibi bir yeğenim Mert’e gidiyor, bir anneme gidiyor. İkisi de Foça’da oldukları için paylaşıyorlardı. Şimdi annem kazandı kupayı. Foça’da vitrinde duruyor. İzleyip izleyip duruyorlar” diye konuştu.
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HESAPLARIMA BAKINCA ÇOK ŞAŞIRDIM
Yarışmadan sonra sosyal medya hesaplarıma bakınca çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Sokaktaki herkes bizi tanıyor. Herkes Survivor izlemiş.