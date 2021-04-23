Survivor Çağrı'nın sakatlığı ne? Survivor Çağrı Atakan kimdir? İşte Survivor Çağrı'nın hayatı

ÇAĞRI ATAKAN’IN OYNADIĞI DİZİLER 2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)



2017 – Çukur (Remzi)



2007 – Arka Sıradakiler



EDA TAŞPINAR’IN ESKİ SEVGİLİSİ



Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar’ın aşkı magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. İlişkileri yaz aylarında başlayan çift geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.



Oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan’ın Survivor’a gittiği için bu aşka nokta koyduğu söylenen Eda Taşpınar, “Aslında ilişkimiz daha önce bitmişti. Bazı fikirsel ayrılıklar yaşadık. Arkadaş olarak kalmaya karar verdik” dedi.



Atakan, ayrılığın ardından şu açıklamayı yaptı; 'Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun'