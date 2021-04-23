Survivor Çağrı'nın sakatlığı ne? Survivor Çağrı Atakan kimdir? İşte Survivor Çağrı'nın hayatı

Survivor Çağrı'nın sakatlığı elenmesinin ardından gündeme geldi. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada Çağrı Atakan'ın bacağındaki sağlık sorunundan dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini aktardı. Konseyde gözyaşlarını tutamayan Çağrı annesinin hasta olduğunu ve üzülmemesi için söylenmemesini rica etti. Ekran başındaki izleyenler yarışmacının vedası sonrası Survivor Çağrı Atakan'ın hayatına ilişkin bilgilere odaklandı. Daha önceki yayınlarda Çağrı babasını genç yaşta kaybettiğini, annesinin kanser hastası olduğunu anlatmıştı. Peki, Survivor Çağrı Atakan kimdir? İşte, ayrıntılar.
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Survivor Çağrı'nın hayatı ve adada yaşadığı sakatlık yarışmanın son bölümüne damga vurdu. Bir süredir oyunlarda oynamayan Çağrı elenme kararı sonrası yaptığı duygusal konuşma ile dikkatleri üzerine topladı. Çukur ve Arka Sıradakiler gibi dizilerde rol alan Çağrı, Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Çağrı Atakan, bir dönem Eda Taşpınar ile yaşadığı beraberlikle de adından söz ettirmişti.
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ÇAĞRI'NIN SAKATLIĞI NE?
Geçtiğimiz haftalarda Survivor'ın yayınlanan bölümünde Çağrı Atakan parkurda düşerek sakatlanmıştı. Çağrı adada verdiği röportajda ise yarışmaya gelmeden önce de dizinde yırtık olduğunu ve sakatlandığını söylemişti. Çağrı, "Gelmeden ani yüklenme ile dizimi sakatlamıştım. Son üç dört gündür sağ dizimde korkunç bir ağrı hissediyorum. Doktorumuz karar verecek" demişti.
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ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?
Survivor Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Survivor Çağrı Çukur ve Arka Sıradakiler dizisinde oynadı ve dizilerdeki performanslarıyla hatırlanmaktadır. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.
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Çağrı Atakan kariyerinin yanı sıra Eda Taşpınar ile yaşadığı beraberlikle de gündem olmuştu. Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan, yaz aylarında başlayan sürpriz birlikteliklerini Survivor yeni sezonuna kısa bir süre kala noktalama kararı aldı.
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ÇAĞRI ATAKAN’IN OYNADIĞI DİZİLER
2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)
2017 – Çukur (Remzi)
2007 – Arka Sıradakiler
EDA TAŞPINAR’IN ESKİ SEVGİLİSİ
Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar’ın aşkı magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. İlişkileri yaz aylarında başlayan çift geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.
Oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan’ın Survivor’a gittiği için bu aşka nokta koyduğu söylenen Eda Taşpınar, “Aslında ilişkimiz daha önce bitmişti. Bazı fikirsel ayrılıklar yaşadık. Arkadaş olarak kalmaya karar verdik” dedi.
Atakan, ayrılığın ardından şu açıklamayı yaptı; 'Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun'