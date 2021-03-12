Survivor Çağrı ve Barış Özbek elendi mi? Acun Ilıcalı konseyde açıkladı... Survivor'da diskalifiye şoku

Survivor'da acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:



Barış midesinden bir süredir rahatsızlık geçiriyordu. Doktorumuz Türkiye ile iletişime geçti. Bize gelen Barış'la ilgili son rapor aynen şöyle; Barış'ın midesinde bir problem var ve açlıktan dolayı nüksediyor.



Bununla ilgili doktorumuz Metin Kuş bütün tetkikleri yaptıktan sonra şöyle durum ortaya çıkıyor. Açlık devam ederse durum kötüleşebilir ve durum kalıcılaşabilir. Doktorumuzun şu anda verdiği karara göre, Barış Özbek için Survivor sona erdi.



Barış'ın ayrılması ile ilgili Öykü arkadaşının sağlık durumundan dolayı üzgün olduğunu söyledi.