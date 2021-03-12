Survivor Çağrı ve Barış Özbek elendi mi? Acun Ilıcalı konseyde açıkladı... Survivor'da diskalifiye şoku
Survivor Çağrı ve Barış Özbek, dün akşamki bölümün ardından diskalifiye konusu ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz bölümlerde Çağrı Atakan'ın Murat Ceylan'ın üzerine yürümesi üzerine Acun Ilıcalı konseyde gündem diskalifiyeye kadar gitmişti. Survivor'ın dün akşamki bölümünde Çağrı Atakan, yarışmadan ayrılma konusundaki kararını verdiğini duyurdu. Acun Ilıcalı ise konsey sonunda bir kişinin yarışmadan diskalifiye olduğunu ifade ederken, Barış Özbek'in sağlık durumuna da değindi. İşte, Survivor Çağrı ve Barış Özbek için diskalifiye detayları..
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Survivor'ın son bölümüne Barış Özbek damga vurdu. Bu sezon ünlüler takımında yer alan ve performansı ile adından söz ettiren eski futbolcu Barış Özbek'in midesinde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ünlü televizyoncu Doktor Metin Kuş'un değerlendirmesi ile Barış'ın Survivor hayatının noktalandığını söyledi. Barış'ın diskalifiye kararı sonrası yarışmacı arkadaşları üzüntü yaşarken, Survivor Çağrı da Acun Ilıcalı'nın geçen konseyde sunduğu teklife yanıt verdi. İşte, ayrıntılar.
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen “Survivor 2021”nin son bölümünde Barış Özbek yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı acil durum konseyinde yaptığı açıklamada Özbek'in midesindeki sorun nedeniyle Survivor'a devam etmesinin mümkün olmadığını duyurdu. Ilıcalı, doktorun kararında esneme yapılmayacağının altını çizdi. Öte yandan Çağrı, Acun Ilıcalı'nın yarışmayı bırakması kararına devam etmek istediği yanıtını verdi. Annesi için kalmak istediğini söyleyen Çağrı gözyaşlarını tutmazken, takım arkadaşları da duygusal anlar yaşadı.
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Survivor'da acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:
Barış midesinden bir süredir rahatsızlık geçiriyordu. Doktorumuz Türkiye ile iletişime geçti. Bize gelen Barış'la ilgili son rapor aynen şöyle; Barış'ın midesinde bir problem var ve açlıktan dolayı nüksediyor.
Bununla ilgili doktorumuz Metin Kuş bütün tetkikleri yaptıktan sonra şöyle durum ortaya çıkıyor. Açlık devam ederse durum kötüleşebilir ve durum kalıcılaşabilir. Doktorumuzun şu anda verdiği karara göre, Barış Özbek için Survivor sona erdi.
Barış'ın ayrılması ile ilgili Öykü arkadaşının sağlık durumundan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
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ÇAĞRI KARARINI VERDİ
Konseyde söz isteyen Çağrı, parkurda Murat Ceylan'la yaşadığı tartışma sonrası Acun Ilıcalı'nın sunduğu teklife yanıt verdi.
Duygularına hakim olmakta oldukça zorlanan Çağrı Atakan, "Annem kanser hastası. Onu ben kanser ettim. Gururumu kenara bırakarak annem için savaşmaya devam edeceğim. Ama asla onu üzmemek istiyorum. Anneme de bir şey söylemek istiyorum; Onu çok seviyorum. Bir daha böyle şeyler olmayacak. Onu çok seviyorum." Çağrı gözyaşlarını tutamazken Acun Ilıcalı'dan da yanıt geldi.
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ACUN ILICALI 'DEVAM' DEDİ
Çağrı'nın pişman olduğuna inandığını ifade eden Ilıcalı, "Senin bundan sonra sorun çıkarmama ihtimalin varsa ben uyarıda bulunayım. Seninki öfke kontrolü. Bu konuda net bir karar vereceksen uygun olur. 'Bırakırsan mutlu olurum'a geleceksek; bunun karşılığında bir daha yapmayacağım diyen bir yarışmacı varsa bunun için de mutlu olurum." dedi.
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Önlem alınması gerektiğinin altını çizen ünlü televizyoncu sözlerini şöyle sürdürdü; Seni çok iyi anlıyorum. Şöyle görüyorum durumu. Hayatta kırılma noktaları vardır... Sen de kaybedecek durumda değildin. İnşallah senin için iyi olur. Bence de doğru bir karar verdin. Ben sana asla git demedim. O hareketlerin devamı olacaksa mutlu olurum dedim onun da altını çiziyorum. Biz seninle abi kardeşiz. Abi kardeş arasında böyle şeyler olur.