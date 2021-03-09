Survivor Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında? Bir dönem sosyetik güzelle beraberdi
Çağrı Atakan, yine kavga görüntüleriyle gündeme geldi. Survivor Ünlüler takımında mücadele eden Çağrı Atakan, bu kez programın sunucusu Murat Ceylan'ın üzerine yürüyor. Yaşananlar ardından Acun Ilıcalı, Çağrı Atakan'ın yarışmadan ayrılmasını talep ediyor. Peki, Survivor 2021 sezonuna adını yazdıran Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor 2021 sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Çağrı Atakan oldu. Hırslı yapısının yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla da adından söz ettiren Çağrı Atakan, daha önce Çukur dizisiyle tanınıyordu.
2
Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalışan Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat vermişti.
3
Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çukur dizisinin ardından 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.
4
Daha önce Ilıcalı'dan üst üste uyarı alan Atakan'ın geçmişte sosyetik güzel Eda Taşpınar ile aşk yaşadığı biliniyor. Kısa bir süre birliktelik yaşayan çift, Survivor 2021 sezonu başlamadan önce ayrılmıştı.