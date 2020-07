Survivor Burak Yurdugör: Barış Murat Yağcı sağ gösterip sol vurdu, kırgınım

CEMAL CAN'IN ŞAMPİYONLUĞUNDA DANLA BİLİC ETKİSİ... Sence Cemal Can’ın şampiyon olmasında Danla Bilic’in payı var mı?

Kesinlikle çok büyük bir etkisi var ama tek başına bir etken değil. Danla’nın sosyal medyada efsane bir takipçisi var ama Cemal Can çok iyi oynuyordu. Saygılıydı, sempatikti. Her sene Survivor’da sert karakterler şampiyon oluyordu; Turabi, Adem gibi. Ama Cemal Can bunu kırdı. Dediğim gibi Danla’nın etkisi olabilir ama kesinlikle şampiyon olmasının nedeni Danla değil. Cemal Can başarılıydı ve çok da sempatikti.