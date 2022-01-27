Survivor bugün yok mu, hangi günler var? Gözler Survivor 2022 yeni bölüm fragmanında

Survivor yeni bölümün bu akşam olup olmadığı TV 8 yayın akışı ile netlik kazandı. Survivor’ın 11. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Haftanın belirli günleri ekrana gelen yarışma bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Saat 20:00’de Recep İvedik 6 ekrana gelecek. İşte Survivor’ın yayınlandığı günler