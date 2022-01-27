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Survivor bugün yok mu, hangi günler var? Gözler Survivor 2022 yeni bölüm fragmanında

#Survivor#Survivor Yeni Bölüm#Survivor Yeni Bölüm Fragmanı

Survivor 2022 izleyicileri yeni bölümleri yakından takip ediyorlar. Bu yıl Survivor All Star’da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşiyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde bir kişi yarışmaya veda etti. Şimdi gözler yeni bölüme çevrildi. Peki, Survivor bugün yok mu, hangi günler var?

1/3Survivor bugün yok mu, hangi günler var Gözler Survivor 2022 yeni bölüm fragmanında

Survivor yeni bölümün bu akşam olup olmadığı TV 8 yayın akışı ile netlik kazandı. Survivor’ın 11. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Haftanın belirli günleri ekrana gelen yarışma bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Saat 20:00’de Recep İvedik 6 ekrana gelecek. İşte Survivor’ın yayınlandığı günler

2/3SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Program bu sene pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri ekrana gelecek.

3/3TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panaroma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:15 Survivor All Star

20:00 Recep İvedik 6

22:30 Ailecek Şaşkınız

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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