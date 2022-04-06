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Survivor bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? TV8 yayın akışı

#Survivor#Survivor Yeni Bölüm#Survivor Yok Mu

TV8 yayın akışı nedeniyle Survivor All Star'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. En son 5 Nisan Salı akşamı ekrana gelen Survivor'da eleme bölümü geride kaldı. Ünlüler takımında yarışan Ardahan, yarışmaya veda etti. Eleme bölümü ardından zorlu yarışmaya kısa bir ara verildi. Peki, Survivor bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

1/3Survivor bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman TV8 yayın akışı

Survivor izleyicileri yeni bölüm tarihini merak ediyor. Zorlu yarışmanın 6 Nisan tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. TV8'de başlayacak yeni dizi nedeniyle Survivor'ın 71. bölüm tarihi değişti. Survivor All Star bu hafta 6 gün izleyicilerle buluşacak.

2/3Survivor bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman TV8 yayın akışı

Survivor'ın 71. bölümü yerine İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi izleyicilerle buluşacak. Survivor 71. bölümü 7 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.

3/3EN SON KİM ELENDİ

EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'ın 5 Nisan tarihli bölümünde bir yarışmacı ıssız adaya veda etti. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu duyurdu. Elendiği için üzgün olduğu belli olan Ardahan son kez söz alarak şunları söyledi; Bizi Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin. Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıdım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum."

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#Survivor#Survivor Yeni Bölüm#Survivor Yok Mu