Survivor bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? TV8 yayın akışı

EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'ın 5 Nisan tarihli bölümünde bir yarışmacı ıssız adaya veda etti. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu duyurdu. Elendiği için üzgün olduğu belli olan Ardahan son kez söz alarak şunları söyledi; Bizi Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin. Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıdım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum."