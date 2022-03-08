Survivor Bora kimdir, kaç yaşında, nereli? Bora Edin ile ilgili merak edilenler

SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR?

Survivor 2022’ye yedeklerden dahil olan Bora Edin 1984 doğumlu. 7 yaşında kadar İsviçre’de yaşayan Bora, lise eğitimi için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun olan yarışmacı, Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Bora Edin futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla ilgileniyor. Bora Edin crossFit eğitmenliği yapıyor.