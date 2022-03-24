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Survivor Bora Edin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Bora Edin'in hayatı hakkında merak edilenler

#Bora Edin#Survivor#Yarışma

Survivor Bora'nın hayatı yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. 2022 Survivor All Star'a yedeklerden katılan ve ünlüler takımındaki performans ile dikkatleri üzerine toplayan Survivor Bora iki buçuk ay sonra elenerek yarışmaya veda etti. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynayan Survivor Bora Edin, 2019 sezonunda da Survivor'da yarışmıştı. Peki, Survivor Bora kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Survivor All Star yarışmacısı Bora Edin'in hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen tüm bilgiler.

1/3Survivor Bora Edin kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star yarışmacısı Bora Edinin hayatı hakkında merak edilenler

Survivor Bora kimdir? sorusu Survivor izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Türkiye - Yunanistan konseptiyle yayınlanan Survivor 2019'da da yarışan Bora Edin, All Star'a yedeklerden katılmıştı. 23 Mart akşamı elenerek hayallerine veda eden Bora, 2019 sezonunda bebeğinin cinsiyetini Survivor'da öğrenmiş ve o dönem çok konuşulmuştu. Bir süredir CrossFit eğitmenliği yapan Bora Edin pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok spor dalı ile ilgileniyor.

2/3SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR

SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR?

Türkiye - Yunanistan konseptiyle yayınlanan Survivor 2019'un Türk yarışmacısı Bora Edin, 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşamını sürdürdü ancak lise eğitimi için Malta’ya gitti. Burada Hibernians futbol takımında oynadı. İki yıl sonra Türkiye’ye dönüş yapan Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu.

3/3Survivor Bora Edin kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star yarışmacısı Bora Edinin hayatı hakkında merak edilenler

Üniversite yıllarında sporla aktif olarak ilgilendi ve okulun futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon elde ettiler. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbola ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşan Bora Edin, bir süredir CrossFit eğitmenliği yapıyor. Evli olan Bora Edin, bir erkek çocuk babası.

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#Bora Edin#Survivor#Yarışma