Survivor Bora Edin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Bora Edin'in hayatı hakkında merak edilenler

Üniversite yıllarında sporla aktif olarak ilgilendi ve okulun futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon elde ettiler. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbola ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşan Bora Edin, bir süredir CrossFit eğitmenliği yapıyor. Evli olan Bora Edin, bir erkek çocuk babası.