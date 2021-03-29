Survivor Birleşme partisine Aleyna’nın performansı damga vurdu – Şarkı yarışmasının birincisi Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Survivor Birleşme partisine Gönüllüler takımında Aleyna Kalaycıoğlu'nun performansı damga vurdu. "Ander Sevdaluk" şarkısını seslendiren Aleyna Kalaycıoğlu, performansıyla yarışmacı arkadaşlarını ve ekran karşısındakileri de büyüledi. 90 puan olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 şarkı yarışmasının birincisi oldu. Peki, şarkı yarışmasının birincisi Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Survivor'ın 28 Mart tarihli bölümünde birleşme partisinin geleneği haline gelen şarkı yarışması düzenlendi. Geceye Aleyna'nın performansı damga vurdu. Sesiyle büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu, okul etkinliklerinde şarkı söylediğini belirtti.
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