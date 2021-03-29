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Televizyon
Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 08:35 | 

Survivor Birleşme partisine Aleyna’nın performansı damga vurdu – Şarkı yarışmasının birincisi Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor Birleşme partisine Gönüllüler takımında Aleyna Kalaycıoğlu'nun performansı damga vurdu. "Ander Sevdaluk" şarkısını seslendiren Aleyna Kalaycıoğlu, performansıyla yarışmacı arkadaşlarını ve ekran karşısındakileri de büyüledi. 90 puan olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 şarkı yarışmasının birincisi oldu. Peki, şarkı yarışmasının birincisi Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

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Survivor'ın 28 Mart tarihli bölümünde birleşme partisinin geleneği haline gelen şarkı yarışması düzenlendi. Geceye Aleyna'nın performansı damga vurdu. Sesiyle büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu, okul etkinliklerinde şarkı söylediğini belirtti.

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Yarışmada her yarışmacı, karşı takımın yarışmacıları tarafından oylandı. Son olarak finale kalan İlayda, Aleyna Kalaycıoğlu tekrar sahne aldı. Gecenin şampiyonu Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

3ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış.Kalaycıoğlu açıklamasında, ‘Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach voleybol okul takımında yer alıyorum.’ dedi.

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