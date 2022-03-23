Survivor Birleşme Partisi ne zaman? İşte son bilgiler

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi için geri sayım başladı. Survivor'da Acun Ilıcalı birleşme partisine kadar haftada iki eleme olacağını ilan etmişti. İşte, Survivor Birleşme Partisinde son durum...
Survivor 2022 All Star birleşme partisinin mart ayının sonunda yapılacağını açıklayan Ilıcalı, parti öncesinde hızlı eleme dönemine geçileceğini belirtti. Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.
Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini müjdeledi.