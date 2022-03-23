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Survivor Birleşme Partisi ne zaman? İşte son bilgiler

#Survivor Birleşme Partisi#Survivor

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de birleşme partisi heyecanına kısa bir süre kaldı. Son olarak eleme konseyinin ardından Survivor'a veda eden son isim Mert Öcal olmuştu. Şimdi ise birleşme partisi merak konusu oldu. Peki, Survivor Birleşme Partisi ne zaman?

1/3Survivor Birleşme Partisi ne zaman İşte son bilgiler

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi için geri sayım başladı. Survivor'da Acun Ilıcalı birleşme partisine kadar haftada iki eleme olacağını ilan etmişti. İşte, Survivor Birleşme Partisinde son durum...

2/3Survivor Birleşme Partisi ne zaman İşte son bilgiler

Survivor 2022 All Star birleşme partisinin mart ayının sonunda yapılacağını açıklayan Ilıcalı, parti öncesinde hızlı eleme dönemine geçileceğini belirtti. Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.

3/3Survivor Birleşme Partisi ne zaman İşte son bilgiler

Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini müjdeledi.

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#Survivor Birleşme Partisi#Survivor