Survivor birleşme partisi ne zaman? Birleşme partisine gelecek isimleri Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'ın her sezonunda olduğu gibi bu sezon da ünlüler ve gönüllüler takımında sayıların azalmasıyla birlikte takımlar birleştirilecek. PAcun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor birleşme partisine ilişkin detayları açıklandı. Ilıcalı, 'Birleşme partisi 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur' açıklamasında bulundu.