Survivor birleşme partisi ne zaman? Birleşme partisine gelecek isimleri Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor'da birleşme partisi için geri sayım devam ediyor. Her sezon belirlenen takvim doğrultusunda birleşme partisi yapılıyor ve Survivor'ın iki rakip takımı aynı adada yaşamaya başlıyor. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman? Birleşme partisine kimler gelecek? İşte Survivor birleşme partisiyle ilgili detaylar...
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Survivor'ın her sezonunda olduğu gibi bu sezon da ünlüler ve gönüllüler takımında sayıların azalmasıyla birlikte takımlar birleştirilecek. PAcun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor birleşme partisine ilişkin detayları açıklandı. Ilıcalı, 'Birleşme partisi 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur' açıklamasında bulundu.
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2021 sezonunda Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart’ta yapılacağı duyuruldu. Acun Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;'Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'
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Ilıcalı, Survivor birleşme partisine konuk olacak isimleri ise şu şekilde duyurdu: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek."