Survivor Berkay'ın babası Semih Yuvakuran kimdir, kaç yaşında? İşte eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oynadığı takımlar ve biyografisi

Sarı-kırmızılı ekibin Mustafa Denizli yönetiminde Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkmasında da önemli rol oynadı. Bu arada A millî takımda da önemli bir oyuncu oldu. Ancak 1989-1990 sezonunun sonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli kulübün yöneticileri transferden geri dönüş olmasın diye Semih'i kaçırarak renklerine bağladı, tıpkı bir yıl önce Galatasaray'ın Fenerbahçe'li Hasan Vezir'i kaçırdığı gibi. Fakat Semih zorla değil, kendi isteğiyle kaçırıldı.