Survivor Berkay'ın babası Semih Yuvakuran kimdir, kaç yaşında? İşte eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oynadığı takımlar ve biyografisi
Eski futbolcu Semih Yuvakuran Survivor yarışması ile yeniden gündeme geldi. Kırmızı takımda yer alan başarılı yarışmacı Survivor Berkay'ın babası olan Semih Yuvakuran, yarışmanın yeni bölümünde Dominik'i ziyaret edecek. Survivor'ın yayınlanan fragmanında Berkay'ın babasına sarıldığı anlar dikkat çekerken, izleyenler de Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan Semih Yuvakuran'ın hayatına odaklandı. Toplam 25 kez milli formayı giyen Yuvakuran 1963 yılında doğdu. Peki, Survivor Berkay'ın babası Semih Yuvakuran kimdir? İşte, ayrıntılar.
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Semih Yuvakuran'ın hayatı ve biyografisi Survivor yarışması ile beraber merak konusu oldu. Survivor 2021’de pazar akşamı aileleri ile bir araya gelecek olan yarışmacıların duygu dolu anları yarışmanın fragmanına damga vurdu. Fragmanda dikkat çeken anlardan biri de eski milli futbolcu Semih Yuvakuran oldu. 1983-1984 sezonunun sonunda, dönemin Galatasaray teknik direktörü Tomislav İviç'in isteği üzerine Bursaspor'dan transfer edilen eski futbolcu, Galatasaray'ın 1986-1987 sezonunun sonunda 14 yıl aradan sonra şampiyon olan efsane kadrosunda yer aldı.
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SEMİH YUVAKURAN KİMDİR?
Semih Yuvakuran 1 Eylül 1963'te Bursa'da dünyaya geldi. 1983-1984 sezonunun sonunda, dönemin Galatasaray teknik direktörü Tomislav İviç'in isteği üzerine Bursaspor'dan transfer edilmiş, karşılığında ise Bursa ekibine Yugoslav futbolcu Mirza Seydiç verilmiştir. Jupp Derwall'lı yılların vazgeçilmez sol beki oldu. Kayarak top almayı Alman hocadan öğrendi ve yıllarca bu hareketin en iyi uygulayıcısı oldu. Genelde 3 numaralı formayı giydi.
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Sarı-kırmızılı ekibin Mustafa Denizli yönetiminde Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkmasında da önemli rol oynadı. Bu arada A millî takımda da önemli bir oyuncu oldu. Ancak 1989-1990 sezonunun sonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli kulübün yöneticileri transferden geri dönüş olmasın diye Semih'i kaçırarak renklerine bağladı, tıpkı bir yıl önce Galatasaray'ın Fenerbahçe'li Hasan Vezir'i kaçırdığı gibi. Fakat Semih zorla değil, kendi isteğiyle kaçırıldı.
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. O dönemdeki "futbolcu kaçırma modasına" uymuş oldu. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye veya Fenerbahçe (futbol takımı) |Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan futbolcuların çoğu, iki kulüpten birinde başarılı, diğerinde de başarısız oldu. Semih Yuvakuran da Galatasaray'da başarıdan başarıya koştuktan sonra geldiği Fenerbahçe'de benzer başarılar yakalayamadı, ve sarı-lacivertli takıma transferinden sonra bir daha millî olamadı. Fenerbahçe'de beş sezon forma giydikten sonra Edirnespor'da bir süre kiralık oynadı ve ardından futbolu bıraktı.
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25 kez millî takımlara çağrılan Semih Yuvakuran, 4 kez Türkiye U-21, 21 kez de Türkiye millî takım forması olmak üzere toplam 25 kez millî formayı giymiştir.
Kasım 2004 tarihinde Gebzespor teknik direktörlüğüne getirildi. 2011-12 sezonunda Denizlispor'da yardımcı antrenör olarak görev almıştır.