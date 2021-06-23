Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli? Efsane futbolcunun oğlu Berkay Yuvakuran'ın hayatı hakkında bilgiler
Survivor Berkay yarışmanın son bölümünde elenerek ada macerasını tamamladı. Eleme anında duygularına hakim olamayan Berkay Yuvakuran'ın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu. Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden katılan ve gösterdiği başarılı performansları ile adından söz ettiren Survivor Berkay sakin kişiliği ile öne çıkan isimlerden olmuştu. Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğlu olan Survivor Berkay, ayrıca Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'ın da kardeşi oluyor. Peki, Survivor Berkay kimdir? İşte, Berkay Yuvakuran'ın hayatı hakkında bilgiler.
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Berkay Yuvakuran'ın hayatı elenmesinin ardından izleyenlerin gündemine geldi. Dokunulmazlığı alan Ayşe'nin eleme potasına gönderdiği Berkay elenerek Survivor'a gözyaşları içinde veda etti. Acun Ilıcalı'nın da final koltuğunda görmek istediği yarışmacılardan olduğunu belirttiği Survivor Berkay Yuvakuran, 9 yaşından beri futbolla ilgileniyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Survivor Berkay ilgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu belirtmişti.
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BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?
Berkay Yuvakuran 25 Kasım 1997 doğumlu. İstanbul Şişli doğumlu olan yarışmacı aslen Bursalı. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu. Futbolcu olan Yuvakuran basketbol ile de ilgilendiği aktardı. Futbola da ilk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 9 yaşından beri futbolla ilgileniyor.
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2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynadıktan sonra Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekirspor formalarını giydi. Yuvakuran, son olarak 2018 yılında Dudullu'ya transfer oldu. Boyu 1.90 m, kilosu ise 89 kg olan Berkay düzgün fiziği ile dikkat çekiyor.
Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğlu olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'ın kardeşidir.
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Elenmesinin ardından Berkay, "Burası beni gerçekten büyüttü olgunlaştığımı hissettim. Buraya gelmeden önce ve geldiğimde de iz bırakan yarışmacı olmak istemiştim. Umarın bunu izleyenlerde bırakmışımdır. İyi ki buraya gelmişim, çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar biriktirdim." dedi.