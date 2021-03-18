Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Berkay Yuvakuran’ın babası eski milli futbolcu!

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR? Berkay Yuvakuran 25 Kasım 1997 doğumlu. İstanbul Şişli doğumlu olan yarışmacı aslen Bursalı. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu. Futbolcu olan Yuvakuran basketbol ile de ilgilendiği aktardı. Futbola da ilk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 9 yaşından beri futbolla ilgileniyor.



Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğlu olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'ın kardeşidir.