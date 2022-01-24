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Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Berkan Karabulut hakkında bilgiler

#Survivor Berkan#Berkan Karabulut#Survıvor

Survivor Berkan merak edilen isimler arasında bulunuyor. Survivor 2022 yarışmacılarından olan Berkan Karabulut gönüllüler takımı yarışmacılarından biri. Başarılı yarışmacı Survivor 2020'ye yedekler arasından dahil olmuştu. Peki, Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Berkan Karabulut hakkında bilgiler

Berkan Karabulut, Survivor 2022’nin merak edilen isimlerinden biri. Başarılı yarışmacı yeni bölümde Batuhan Karacakaya ile yaşadığı tartışmayla dikkat çekiyor. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. Yarışmacı, Lale Onuk ile beraberdir.

2/3SURVİVOR BERKAN KİMDİR

SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Survivor 2020 ile ismini geniş bir kitleye duyuran Berkan Karabulut, kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun oldu.

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. Uzun bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Lale Onuk ile birlikte olan Karabulut, sevgilisiyle çekildiği fotoğraf ve videolara sık sık sosyal medya hesabında yer veriyor.

3/3LALE ONUK KİMDİR

LALE ONUK KİMDİR?

Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştı.

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#Survivor Berkan#Berkan Karabulut#Survıvor