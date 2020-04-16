Survivor Berkan kalbini İstanbul'da bırakmış... İşte büyük aşkı!

HER ŞEY O GECE BAŞLADI Birbirlerini 10 yıldır tanıdıklarını söyleyen Lale, katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi:



"Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan ile yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı."