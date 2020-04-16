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Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 08:41,

Survivor Berkan kalbini İstanbul'da bırakmış... İşte büyük aşkı!

Survivor'daki değişim sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yarışmanın favori isimlerinden biri olarak görülen Berkan Karabulut, Twitter'da uzun süre TT listesinde kaldı. Berkan'ın özel hayatı merak konusu oldu...

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Ünlülerle Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da kartlar yeniden dağıtıldı. İki takımın güç olarak birbirine eşit olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, oyuncu değişikliğine gitti.

2ŞOK OLDULAR

ŞOK OLDULAR

Ünlüler takımından Berkan ile gönüllüler takımından Yunus Emre yer değiştirdi. Bu değişim iki takımda da şok etkisi yarattı.

3DEĞİŞİKLİĞE ALIŞIĞIM

'DEĞİŞİKLİĞE ALIŞIĞIM'

Berkan, eski takımına veda ederken "Ben 11 okul değiştirdim. 6 farklı basketbol takımında oynadım. Değişikliğe alışığım" dedi.

4BARIŞ YERİNDEN KALKMADI

BARIŞ YERİNDEN KALKMADI

Dün Berkan ve Yunus Emre ilk kez yeni takımlarıyla buluştu. Gönüllüler kampına giden Berkan, yeni yakım arkadaşlrı ile selamlaştı. Bu sırada Barış'ın yerinden kalkmaması dikkat çekti.

Yarışmanın ilk gününden beri pozitifliği ve performansı ile dikkat çeken Berkan 'Bari bir hoş geldin deseydin' sözleri ile Barış'a takıldı.

5BERKAN TT OLDU

BERKAN TT OLDU

Survivor'daki değişim sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yarışmanın favori isimlerinden biri olarak görülen Berkan Karabulut, Twitter'da uzun süre TT listesinde kaldı.

61994 DOĞUMLU

1994 DOĞUMLU

Berkan'ın yaşı, boyu, mesleği ve özel hayatı da merak edilen konular arasındaydı. Berkan Karabulut, Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

72015 YILINDA MEZUN OLDU

2015 YILINDA MEZUN OLDU

2011 yılında girdiği Bilecik Üniversitesi'nden 2015 yılında mezun oldu. 6 farklı takımda profesyonel basketbol oynadı.

8BOYU 1,93

BOYU 1,93

1,93 boyundaki Berkan, 2016 yılında Beşiktaş'ta kendi spor salonunu açtı. Berkan'ın öğrencileri arasında sunucu Ezgi Avcı, oyuncu Müjde Uzman da var.

9AŞKI BULDU

AŞKI BULDU!

Berkan, özel hayatında ise aradığı aşkı bulan isimlerden... Genç yarışmacı, iki yıldır Lale Onuk ile birlikte.

10YAZLIKTAN ARKADAŞLAR

YAZLIKTAN ARKADAŞLAR

Varşovalı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Lale ile Berkan, Gümüşyaka'daki yazlıklarından arkadaşlar.

11HER ŞEY O GECE BAŞLADI

HER ŞEY O GECE BAŞLADI

Birbirlerini 10 yıldır tanıdıklarını söyleyen Lale, katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi:

"Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan ile yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı."

12HALA ÇOK GÜZELSİN2

'HALA ÇOK GÜZELSİN2

"Berkan beni tanıdı. 'Hala çok güzelsin' dedi. Bu benim için müthiş bir şeydi. Çünkü o beni tanıdığı zamanlarda şişmandım ve kendimi çok çirkin hissediyordum. Öyle gelişti olaylar..."

13HAVALİMANINDA VEDA

HAVALİMANINDA VEDA

Sevgilisini çok özlediğini söyleyen ve adını andığında gözleri dolan Lale Onuk, Berkan'ı yolcu etmek için havalimanına da gelmişti...

14HER AN BERABERLER

HER AN BERABERLER

Yaz tatillerinin neredeyse tamamını birlikte geçiren sevgililer, sosyal medyada da sık sık fotoğraf paylaşıyor.

15LALEDEN DUYGUSAL MESAJ

LALE'DEN DUYGUSAL MESAJ

Lale Onuk bu fotoğrafı "Çok özlüyorum ama çok gurur duyuyorum! İyi ki" notuyla paylaştı.

16ROMANTİK PAYLAŞIM

ROMANTİK PAYLAŞIM

Onuk bu karenin altına ise "Elleri ellerime, gözleri gözlerime, saçları saçlarıma, karışan bir sen olsan " notunu düştü.

17SİYAH BEYAZ AŞK

SİYAH BEYAZ AŞK

Birlike gittikleri bir davette çekilen bu kareyi her ikisi de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Lale Onuk bu fotoğrafın altına "Beni nasıl güldüreceğini her zaman bilir" notunu düştü.

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