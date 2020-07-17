Survivor Berkan içini döktü: Belki şampiyon olamadım ama...
Survivor 2020, tarihinin en çok izlenen ve konuşulan yarışması oldu bu yıl... Survivor final gecesinin ertesi günü yarışmacılar ve Acun Ilıcalı barbekü partisinde buluştu. Cemal Can Canseven’in şampiyon olduğu yarışmada konuşulan isimler bir hayli fazla... Survivor’a damga vuran isimlerden Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal, Evrim Keklik, Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz sıcağı sıcağına hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuştu. Survivor’a dair itiraflarda bulunan yarışmacılar ‘en’leri anlattı.
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Survivor 2020 finali konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya damga vuran isimlerden yarışma sonrasında challenge yaparken itiraflar geldi. İşte gündem yaratacak cevaplar...
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*Hoş geldin, nasılsın? Berkan: Bomba gibiyim.
*Enerjin çok iyi. Berkan: Kendi hayatıma döndüm. Her şey biraz daha normalleşti. Alışma sürecindeyiz. Adada yıpratıcı bir hayat var. Ödüllerdeki gibi değiliz. O yüzden hayatıma döndüğüm için mutluyum. *En sinirli? Berkan: Yasin olabilir.
*En iyi kalpli? Berkan: Çok iyi kalpli insanlar vardı.
*En yardımsever? Berkan: Ersin abi.
*En hırslı? Berkan: Yasin.
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*En acımasız? Berkan: Acımasız insan yoktu.
*En iyi şarkı söyleyen? Berkan: Cemal Can.
*En yetenekli? Berkan: Mert abim.
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*Dostluğunuz devam edecek anlaşılan. Berkan: Ben iki takımda da bulunmuş biri olarak net söyleyebileceğim bir şey var. Farklı arkadaşlarımla başka hukuklarım var. Orada olan yaşadığımız tartışmaları bile unutuyoruz. En azından benim için böyle. Hayatta da böyleyim.
*En çok istediğin şey neydi? Berkan: Ailemi gururlandırmaktı.
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*Başardın mı sence? Berkan: Çok şükür.
*En çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Berkan: Aile iletişim oyununu kaybettiğimiz an.
*Çok kısa bir anı paylaşabilir misin bizimle? Berkan: Anı denince aklıma 9-3’ten geri geldiğimiz bir oyun var o geliyor. Yağmurlu bir gündü. Bambaşka bir anısı ve hikayesi olan bir gündü. O günü 4 kişi yaşadık ve bizim kalbimizde bambaşka bir hikaye olarak kalacak. Ama galiba bunu da bilemeyeceksiniz.
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Survivor macerası biten Berkan sosyal medya hesabından sevdiklerine seslendi;
Koskocaman bir hikaye; tüm yoğunluğuyla yaşandı ve bitti. Başından sonuna kadar arkamda bir ‘keşke’ demeyişim, kalbimden geldiği şekilde, özümden çıkmadan ve kendi doğrularımdan asla vazgeçmediğimi bildiğim yoldan ve insanlara sevgi vermekten bir an bile pes etmediğim bir yolculuk.
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Aynı zamanda iliklerime kadar hissettiğim tecrübe ve deneyimlerle dolu bir yolculuk.Ailemi iyi şekilde temsil edebildiysem ne mutlu bana. Her kolyemi öptüğümde, sevdiğime onu ne kadar özleyip, mücadelemin aslında bizim için olduğunu hissettirebildiysem ne mutlu bana.
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Tüm dostlarımı mutlu edip, umutlandırabildiysem ne mutlu bana. Birçok güzel kalbe ‘babako’ kelimesine içten dedirtebildiysem ne mutlu bana.Belki şampiyon olamadım ama öğrendiklerim yüzlerce kupadan daha kıymetli benim için.
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İnsan sevdikleri ile zaman geçirebildiği kadar hayattaymış. İnsan hayal ettiği ve emek sarf ettiği her ışığa dokunabilirmiş, insan rahatça nefes aldığı bir yerde sevgisizlikten ve Özlem’den nefessiz kalabilirmiş. İnsan dünyanın her yerinde yaşayabilir, dünyanın en güzel evlerinde oturabilir, dünyanın en güzel arabalarına binebilir, çok isterse tüm başarıları elde edebilirmiş ama ailesi ve sevdikleri olmadan koskocaman bir hiçmiş.
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Ben bu yolculuğumda bunu bir kez daha anladım. Bu serüvene cesaret edebildiğim için, bunca güzel insanı kazandığım için, duygularımı en doğal şekilde yaşayabildiğim için, hayalimi yerden göğe doya doya hissedebildiğim için çok mutluyum. Bugüne kadar beni destekleyen herkesten Allah razı olsun. Artık buradayım