Survivor Berkan içini döktü: Belki şampiyon olamadım ama...

*Başardın mı sence?

Berkan: Çok şükür.



*En çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?

Berkan: Aile iletişim oyununu kaybettiğimiz an.



*Çok kısa bir anı paylaşabilir misin bizimle?

Berkan: Anı denince aklıma 9-3’ten geri geldiğimiz bir oyun var o geliyor. Yağmurlu bir gündü. Bambaşka bir anısı ve hikayesi olan bir gündü. O günü 4 kişi yaşadık ve bizim kalbimizde bambaşka bir hikaye olarak kalacak. Ama galiba bunu da bilemeyeceksiniz.