Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Batuhan Karacakaya'nın hayatı ve oynadığı diziler

Batuhan Karacakaya'nın Survivor'dan elenmesi ile beraber ekran başındakiler başarılı oyuncunun hayatına odaklandı. Çocuk yaşlarda televizyon dünyası ile tanışan Survivor Batuhan Aşkı Memnu, Umutsuz Ev Kadınları ve Diriliş Ertuğrul gibi birçok ünlü dizide rol aldı. Ailesinin, eğitim konusunda hassas olduğunu söyleyen Survivor Batuhan, 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu söylemişti.