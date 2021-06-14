Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Batuhan Karacakaya'nın hayatı ve oynadığı diziler
Survivor Batuhan'ın hayatı elenmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Survivor'ın 2021 sezonunda gösterdiği başarılı performansları ile yarışmaya damga vuran genç oyuncu bu hafta elenerek Survivor macerasını tamamladı. Aşkı Memnu dizisinde Bülent karakteri ile yıldızı parlayan Batuhan Karacakaya bir çok dizi projesinde yer aldı. En son Diriliş Ertuğrul'da oynayan 24 yaşındaki oyuncu, 4 tane sinema filminde rol aldı. Peki, Survivor Batuhan kimdir ve nereli? İşte, ekranların merak edilen ismi Batuhan Karacakaya'nın oynadığı diziler ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Batuhan Karacakaya'nın Survivor'dan elenmesi ile beraber ekran başındakiler başarılı oyuncunun hayatına odaklandı. Çocuk yaşlarda televizyon dünyası ile tanışan Survivor Batuhan Aşkı Memnu, Umutsuz Ev Kadınları ve Diriliş Ertuğrul gibi birçok ünlü dizide rol aldı. Ailesinin, eğitim konusunda hassas olduğunu söyleyen Survivor Batuhan, 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu söylemişti.
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SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?
Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.
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Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.
Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Batuhan Karacakaya, Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.
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Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Batuhan Karacakaya 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu söylemişti.
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SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)
Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)
Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)