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Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Karakacaya Aşkı Memnu ile hafızalara kazınmıştı

#Survivor Batuhan#Batuhan Karakacaya#Survivor 2022

Survivor Batuhan merak edilen isimlerden biri oldu. Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, All Star kadrosunda yer alıyor. Karacakaya daha önce Survivor 2021’de yarışmıştı. Peki, Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli Batuhan Karakacaya Aşkı Memnu ile hafızalara kazınmıştı

Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 kadrosunda yer alıyor. Performansı ile dikkat çeken yarışmacı ünlüler takımında yarışıyor. Batuhan Karacakaya’nın rol aldığı diziler arasında Aşk-ı Memnu, Umutsuz Ev Kadınları, Diriliş Ertuğrul gibi diziler bulunuyor.

2/3BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

3/3SURVİVOR BATUHANIN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

 

 

 

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