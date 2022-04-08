Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor Barış Murat Yağcı'nın sağlık durumuyla ilgili Acun Ilıcalı önemli detayı paylaşmıştı

Survivor Barış, yarışmanın son bölümüne damga vurdu. Geçtiğimiz bölümlerde parkurda düşen ve dizinden sakatlanan Barış Murat Yağcı, Survivor'ın 7 Nisan tarihli bölümünde ne ödül oyununda ne de anlat bakalım ve bil bakalım oyunlarında yer aldı. 3 hafta boyunca Barış'ın sağlık durumunun takip edileceği ve durumunun süre sonunda belli olacağı açıklanmıştı. Son olarak koltuk değneklerini bırakan ve normal yürümeye başlayan Barış'ın yarışmada görülmemesi diskalifiye ihtimalini akıllara getirdi. Ancak Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada Barış'ın 5 gün klinikte kalacağını söylemişti.
Yarışmanın 26 Mart tarihli bölümünde Acun Ilıcalı Barış'ın durumunun belirsizliğini koruduğunu belirterek, Birleşme Partisi'nden sonra 5 gün klinikte kalacağını ve yarışmadan elenip elenmeyeceği kararının da kendisinin vereceğini söylemişti. Bu detaya göre Barış'ın klinikte olduğu tahmin ediliyor.
Parkurda düşen ve dizinden sakatlanan Barış'ın sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı şunları söylemişti;
Değerlendirmelerde geldiğimiz nokta 3 hafta boyunca Barış ayağının üzerine basmayacak. Barış hemen orayı bıraksın ve yarışmayı terk etsin diye bir durum yok ama bağlarda zedelenme var. Bundan sonrası hocalarla yaptığımız görüşme sonucunda tamamen sana bağlı bir durum. Senin durumun da iyileşme açısından belirsiz.İyileşme ihtimalin de var fakat sonraki süreçte devam edemeyebilirsin. Bunları değerlendirerek istersen ayrılabilirsin, zorlayacağım dersen devam edebilirsin. Ya da 3 haftanın sonunda devam edip yine bırakabilirsin. Eğer oyun oynayamayacak durumdaysan maalesef devam ettirme şansımız yok.
Acun Ilıcalı'nın kararı kendisine bıraktığı Barış Murat Yağcı ise şunları söyledi;
3 hafta yürüyemeyecek olmak hoş bir durum değil. Şöyle ki ben buraya kazanmayı da kaybetmeyi de göze alarak geldim. Ancak göze almadığım tek şey pes etmek. Sakatlık yüzünden elenmek istemiyorum. Daha önce basketbol oynadığım için hızlı süreçte toparlayabileceğime inanıyorum.
Belki parkurlara bir süre tutunamayabilirim ama Survivor All Star'a tutunmak istiyorum. Hepinizden 3 hafta istiyorum. Birleşme ile birlikte bu motivasyonla süreci daha hızlı ve sağlıklı geçirebilirim. Bu durumdan kaynaklı hikeyemin bitmesini istemiyorum. Bence asıl hikaye şimdi başlıyor. Önce sizden ve diğer yarışmacılardan 2 ya da 3 hafta beni beklemenizi istiyorum."