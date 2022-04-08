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Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor Barış Murat Yağcı'nın sağlık durumuyla ilgili Acun Ilıcalı önemli detayı paylaşmıştı

#Survivor#Barış Murat Yağcı#Yarışma

Survivor Barış neden yok, sorusu Survivor'ın dün gece yayınlanan bölümüne damga vurdu. Ödül ve anlat bakalım oyunlarının oynandığı Survivor All Star'ın 7 Nisan tarihli bölümünde Barış'ın oyunlara katılmaması gözlerden kaçmadı. Birleşme Partisi öncesi dizinden ağır bir sakatlık yaşayan ve Survivor hayatı tehlikeye giren Barış'a Acun Ilıcalı yarışmadan çekilebilme tercihi sunmuştu. Öte yandan aynı konseyde Ilıcalı Barış'la ilgili önemli bir detayı da paylaşmıştı. İşte, merak edilen Survivor Barış Murat Yağcı diskalifiye mi oldu? sorusunun yanıtı.

1/4Survivor Barış neden yok, elendi mi Survivor Barış Murat Yağcının sağlık durumuyla ilgili Acun Ilıcalı önemli detayı paylaşmıştı

Survivor Barış, yarışmanın son bölümüne damga vurdu. Geçtiğimiz bölümlerde parkurda düşen ve dizinden sakatlanan Barış Murat Yağcı, Survivor'ın 7 Nisan tarihli bölümünde ne ödül oyununda ne de anlat bakalım ve bil bakalım oyunlarında yer aldı. 3 hafta boyunca Barış'ın sağlık durumunun takip edileceği ve durumunun süre sonunda belli olacağı açıklanmıştı. Son olarak koltuk değneklerini bırakan ve normal yürümeye başlayan Barış'ın yarışmada görülmemesi diskalifiye ihtimalini akıllara getirdi. Ancak Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada Barış'ın 5 gün klinikte kalacağını söylemişti.

2/4SURVİVOR BARIŞ ELENDİ Mİ

SURVİVOR BARIŞ ELENDİ Mİ?

Yarışmanın 26 Mart tarihli bölümünde Acun Ilıcalı Barış'ın durumunun belirsizliğini koruduğunu belirterek, Birleşme Partisi'nden sonra 5 gün klinikte kalacağını ve yarışmadan elenip elenmeyeceği kararının da kendisinin vereceğini söylemişti. Bu detaya göre Barış'ın klinikte olduğu tahmin ediliyor.

3/4SURVİVOR BARIŞA NE OLMUŞTU

SURVİVOR BARIŞ'A NE OLMUŞTU?

Parkurda düşen ve dizinden sakatlanan Barış'ın sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı şunları söylemişti;

Değerlendirmelerde geldiğimiz nokta 3 hafta boyunca Barış ayağının üzerine basmayacak. Barış hemen orayı bıraksın ve yarışmayı terk etsin diye bir durum yok ama bağlarda zedelenme var. Bundan sonrası hocalarla yaptığımız görüşme sonucunda tamamen sana bağlı bir durum. Senin durumun da iyileşme açısından belirsiz.İyileşme ihtimalin de var fakat sonraki süreçte devam edemeyebilirsin. Bunları değerlendirerek istersen ayrılabilirsin, zorlayacağım dersen devam edebilirsin. Ya da 3 haftanın sonunda devam edip yine bırakabilirsin. Eğer oyun oynayamayacak durumdaysan maalesef devam ettirme şansımız yok.

4/4BARIŞIN SURVİVOR KARARI NE OLDU

BARIŞ'IN SURVİVOR KARARI NE OLDU?

Acun Ilıcalı'nın kararı kendisine bıraktığı Barış Murat Yağcı ise şunları söyledi;

3 hafta yürüyemeyecek olmak hoş bir durum değil. Şöyle ki ben buraya kazanmayı da kaybetmeyi de göze alarak geldim. Ancak göze almadığım tek şey pes etmek. Sakatlık yüzünden elenmek istemiyorum. Daha önce basketbol oynadığım için hızlı süreçte toparlayabileceğime inanıyorum.

Belki parkurlara bir süre tutunamayabilirim ama Survivor All Star'a tutunmak istiyorum. Hepinizden 3 hafta istiyorum. Birleşme ile birlikte bu motivasyonla süreci daha hızlı ve sağlıklı geçirebilirim. Bu durumdan kaynaklı hikeyemin bitmesini istemiyorum. Bence asıl hikaye şimdi başlıyor. Önce sizden ve diğer yarışmacılardan 2 ya da 3 hafta beni beklemenizi istiyorum."

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#Survivor#Barış Murat Yağcı#Yarışma