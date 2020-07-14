Survivor Barış Murat Yağcı kimdir nereli kaç yaşında? İşte, hayat hikayesi!

Barış Murat Yağcı, aşil tendomundan ameliyat olduktan sonra kariyerine yeni bir boyut kazandırdığını, yeri geldiğinde fotoğrafçılık yaptığı, yeri geldiğinde ise video ürettiğini ifade etti. Anne tarafının Alman, baba tarafının Yunan kökenli olduğunu söyleyen Survivor Barış Murat Yağcı, kökenlerinin Romanya ve Yunanistan’a dayandığını açıkladı. 2018 yılında verdiği bir demeçte, Hollywood’da şansını denemek için hazırlık yaptığını ancak bunun için maddi anlamda güçlü bir giriş yapmak istediğini söylemişti. İşte, Survivor 2020 birinciliği ile bunu gerçekleştirmek isteyen Survivor Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler ve hayat hikayesinden detaylar