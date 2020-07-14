Survivor Barış Murat Yağcı kimdir nereli kaç yaşında? İşte, hayat hikayesi!
Barış Murat Yağcı, Survivor’da finale kalmasının ardından biyografisi ve hayat hikayesi ile gündeme gelmeye başladı. Basketbol kariyeri nedeniyle 1.99’luk boya sahip olan Survivor Barış Murat Yağcı, modellik dışında oyunculuk da gerçekleştiren Barış Murat Yağcı, 2013 yılına kadar yurt dışında hayatını sürdürürken 2013’te annesinin kanser hastalığına yakalanması nedeniyle Türkiye’ye dönüş yaptığını ifade ediyor. Aynı zamanda gastronomi bölümünü bitiren Barış Murat Yağcı, yurt dışında kurduğu düzenini bırakarak Türkiye’de yeni bir hayata başladığını açıklıyor. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi
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Barış Murat Yağcı, aşil tendomundan ameliyat olduktan sonra kariyerine yeni bir boyut kazandırdığını, yeri geldiğinde fotoğrafçılık yaptığı, yeri geldiğinde ise video ürettiğini ifade etti. Anne tarafının Alman, baba tarafının Yunan kökenli olduğunu söyleyen Survivor Barış Murat Yağcı, kökenlerinin Romanya ve Yunanistan’a dayandığını açıkladı. 2018 yılında verdiği bir demeçte, Hollywood’da şansını denemek için hazırlık yaptığını ancak bunun için maddi anlamda güçlü bir giriş yapmak istediğini söylemişti. İşte, Survivor 2020 birinciliği ile bunu gerçekleştirmek isteyen Survivor Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler ve hayat hikayesinden detaylar
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Oyunculuğu maddiyat dışında manevi tatmin için yaptığını açıklayan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da doğmuştur ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Aynı zamanda gastronomi alanında tahsili de bulunmaktadır.
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Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
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Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.