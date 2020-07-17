Survivor Barış Murat Yağcı ilk kez konuştu: Sessizlik de bir cevaptır

* Seninle ilgili “Aslında kendini anlatamadı, finale kadar geldi ama biz onu tanıyamadık.” gibi yorumlar yapılıyor. Gizemli olmak hoşuna mı gidiyor? Bu röportajda Barış bir şeyler söylesin ve daha farklı bir Barış’ı görmüş olalım. Survivor’a dair çok kısa bir özet ya da hissiyatını anlatabilir misin? Ne hissediyorsun? Barış kim sence?



Barış: Ben kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum ama daha iyi ifade edebilirmişim onu gördüm. Benim doğrum benim doğrum. Sonuçta ada yaşantısı herkesin farklıdır. Yusuf geçen senenin yarışmacısı. Onun dönemi çok farklı bizim dönemimiz çok farklı. Baktığınızda ben insanlara çok kolay güvenemeyen biriyim. Bu yüzden sessiz sakin kaldım. Ama sessizlikte bir cevaptır. Genelde bunu kitap okuyan insanlar çok iyi anlar. Gönüllüler takımına geçince kendimi buldum. Ama bu yarışma bana çok şey kattı.