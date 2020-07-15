Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler

Barış Murat Yağcı, Survivor’da finale kalmasının ardından biyografisi ve hayat hikayesi ile gündeme gelmeye başladı. Basketbol kariyeri nedeniyle 1.99’luk boya sahip olan Survivor Barış Murat Yağcı, modellik dışında oyunculuk da gerçekleştiren Barış Murat Yağcı, 2013 yılına kadar yurt dışında hayatını sürdürürken 2013’te annesinin kanser hastalığına yakalanması nedeniyle Türkiye’ye dönüş yaptığını ifade ediyor. Aynı zamanda gastronomi bölümünü bitiren Barış Murat Yağcı, yurt dışında kurduğu düzenini bırakarak Türkiye’de yeni bir hayata başladığını açıklıyor. İşte, Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi



Barış Murat Yağcı, aşil tendomundan ameliyat olduktan sonra kariyerine yeni bir boyut kazandırdığını, yeri geldiğinde fotoğrafçılık yaptığı, yeri geldiğinde ise video ürettiğini ifade etti. Anne tarafının Alman, baba tarafının Yunan kökenli olduğunu söyleyen Survivor Barış Murat Yağcı, kökenlerinin Romanya ve Yunanistan’a dayandığını açıkladı. 2018 yılında verdiği bir demeçte, Hollywood’da şansını denemek için hazırlık yaptığını ancak bunun için maddi anlamda güçlü bir giriş yapmak istediğini söylemişti.



