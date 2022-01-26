Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2007 sezonunda yarışmıştı...

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Ayşıl Özaslan, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi'nin Dış Ticaret bölümünde tamamlayan Özaslan, New York’ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi aldı. Bir dönem yaşadığı Amerika'da kendisine bir işletme açtı.
Ayşıl Özarslan o esnada, 'Fear Factor' yarışmasına katılmış ve ardından Survivor'a davet edilmiştir. Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır.
2007 yılında ekrana gelen Survivor “Aslanlar – Kanaryalar” sezonunda yarıştı. İddialı yarışmacı 24 kişiden ilk ikiye kaldı.
Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştır.