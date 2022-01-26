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Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor 2007 sezonunda yarışmıştı...

#Survivor#Ayşıl Özaslan#Ayşıl Özaslan Kimdir

Survivor All Star yarışmacıları arasına katılan isimlerden biri de Ayşıl Özaslan oldu. Yarışmaya katıldıktan kısa bir süre sonra eleme adayı gösterilen Özaslan, Survivor 2007 sezonunda yarışmıştı. O yıl yarışma, “Aslanlar – Kanaryalar” formatıyla yayınlanmış, şampiyonluğu Taner Özdeş göğüslemişti. Peki, Survivor All Star ile yıllar sonra geri dönen Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında?

1/4Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında Survivor 2007 sezonunda yarışmıştı...

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Ayşıl Özaslan, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi'nin Dış Ticaret bölümünde tamamlayan Özaslan, New York’ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi aldı. Bir dönem yaşadığı Amerika'da kendisine bir işletme açtı.

2/4Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında Survivor 2007 sezonunda yarışmıştı...

Ayşıl Özarslan o esnada, 'Fear Factor' yarışmasına katılmış ve ardından Survivor'a davet edilmiştir. Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır.

3/4Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında Survivor 2007 sezonunda yarışmıştı...

2007 yılında ekrana gelen Survivor “Aslanlar – Kanaryalar” sezonunda yarıştı. İddialı yarışmacı 24 kişiden ilk ikiye kaldı.

4/4Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında Survivor 2007 sezonunda yarışmıştı...

Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştır.

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