Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Ayşe Yüksel MasterChef'e konuk oldu!
2021 Survivor yarışmasına damgasını vuran isimlerden olan Ayşe Yüksel, MasterChef'e konuk oluyor. Çekimleri bu hafta Düzce'de yapılan MasterChef, kendisi de Düzce'li olan Survivor Ayşe'yi konuk etti. Peki Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ayşe Yüksel hakkında merak edilenler...
Her perşembe dış çekimleri farklı bir şehirde gerçekleştiren MasterChef bu hafta Düzce'den izleyicisiyle buluşuyor. MasterChef'e konuk olan Düzce'li Survivor Ayşe de yeniden merak konusu oldu. Peki, Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Detaylar haberimizde...
SURVİVOR AYŞE KİMDİR?
Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.