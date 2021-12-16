Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Ayşe Yüksel MasterChef'e konuk oldu!

Her perşembe dış çekimleri farklı bir şehirde gerçekleştiren MasterChef bu hafta Düzce'den izleyicisiyle buluşuyor. MasterChef'e konuk olan Düzce'li Survivor Ayşe de yeniden merak konusu oldu. Peki, Survivor Ayşe Yüksel kimdir? Detaylar haberimizde...