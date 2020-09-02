MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSurvivor Aycan’dan itiraf: Adadan kaçmaya çalıştım
GeriMagazin Survivor Aycan’dan itiraf: Adadan kaçmaya çalıştım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 13:36 | 

Survivor Aycan’dan itiraf: Adadan kaçmaya çalıştım

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli futbolcu Aycan Yanaç, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Almanya’da doğup büyüyen Yanaç ada hayatında yaşadıklarını anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden birisi de kadın futbolcu Aycan Yanaç oldu. Performansıyla adından sıkça söz ettiren Yanaç, Survivor’da yaşadığı zorlukları anlattı.

2
Abone Olgoogle-news

Adadan kaçmayı bile düşündüğünü itiraf eden güzel yarışmacı şu açıklamaları yaptı:

Ada hayatı ilk başlarda çok zor geçti hiç kalmak istemiyordum. Oradan kaçmaya bile çalıştım. Aileden ayrı kalmak, özlem bir zamandan sonra alışılıyordu. Ama beni en çok zorlayan yerde yatmak oldu.

3
Abone Olgoogle-news

Yağmur yağıyor, üşüyorsun. Uykun var, uyuyamıyorsun. Açsın yemek yiyemiyorsun bunlar gerçekten çok zordu. Zamanla alışmak zorunda kaldık, alıştıkça da güzel gelmeye başladı.

4
Abone Olgoogle-news

İlk başlarda Elif ile çok iyi anlaşıyorduk, ada hayatına alıştıkça Sercan ve Aşkım ile de güzel anlaştım. Aşkım’ı herkes kötü gibi görüyor ama çok tatlı birisi…

5
Abone Olgoogle-news

Sercan mesela elendikten sonra öğrendim çok antipatik duruyormuş ama öyle değil yenilmeyi sevmediği için hırslıydı. Çok iyi bir insan o bizi hep kollarının altına alıyordu.

6
Abone Olgoogle-news

Ada 9 kilo verdim. 4.5 ay boyunca 9 kilo gitti yarışmanın sonlarına doğru ödüller büyüyünce kilo alamaya başladım. Yaz tatilinde de aldım biraz…

7
Abone Olgoogle-news

Survivor sayesinde Türkçemi ilerlettim. Konuşuyordum ama akıcı değildi. Adadan ayrıldıktan sonra ‘nasıl böyle bir şey yapmışım’ dediğim anlar oldu. Sinirlendiğim yerleri izleyince kendime şaşırdım. O kadar açmışım ki ‘ne hale geldim’ diyorum kendi kendime. Ama iyi ki gitmişim çok güzel tecrübeler edindim. Bir daha çağırırlarsa giderim.

8
Abone Olgoogle-news

Sonlara doğru psikolojim durdu, orası fazla geldi. Sanki hiç bitmeyecekmiş, biz adada kalacağız gibi hissettim. Kamp, ada üstüme üstüme geldi. Oynuyoruz oynuyoruz bitmiyor. Bir yerden sonra psikolojim bozuldu oyun kaybettikçe daha kötü oldu.

9ACUN ABİYE FAUL YAPMADIM
Abone Olgoogle-news

ACUN ABİYE FAUL YAPMADIM

Survivor’da Acun Medya ve yarışmacıların karşılattığı futbol müsabakasında Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı’ya omuz atmış, bu darbe sonrası Ilıcalı yere düşmüştü. O gün yaşananları anlatan Aycan, ‘Acun abi ile konuştuk. ‘Faul yaptıysam kart verin’ dedim. O da ‘faul yok devam’ dedi.

10
Abone Olgoogle-news

Sonrasında konsantre olamadım ve oyundan çıktım. Beni kızdırmak için oradakiler ‘sen bu hafta gidersin’ diye espri yaptı. O hafta da elendim (gülüyor)

11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi