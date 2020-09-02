Survivor Aycan’dan itiraf: Adadan kaçmaya çalıştım

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli futbolcu Aycan Yanaç, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Almanya’da doğup büyüyen Yanaç ada hayatında yaşadıklarını anlattı.
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Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden birisi de kadın futbolcu Aycan Yanaç oldu. Performansıyla adından sıkça söz ettiren Yanaç, Survivor’da yaşadığı zorlukları anlattı.
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Adadan kaçmayı bile düşündüğünü itiraf eden güzel yarışmacı şu açıklamaları yaptı:
Ada hayatı ilk başlarda çok zor geçti hiç kalmak istemiyordum. Oradan kaçmaya bile çalıştım. Aileden ayrı kalmak, özlem bir zamandan sonra alışılıyordu. Ama beni en çok zorlayan yerde yatmak oldu.
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Yağmur yağıyor, üşüyorsun. Uykun var, uyuyamıyorsun. Açsın yemek yiyemiyorsun bunlar gerçekten çok zordu. Zamanla alışmak zorunda kaldık, alıştıkça da güzel gelmeye başladı.
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İlk başlarda Elif ile çok iyi anlaşıyorduk, ada hayatına alıştıkça Sercan ve Aşkım ile de güzel anlaştım. Aşkım’ı herkes kötü gibi görüyor ama çok tatlı birisi…
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Sercan mesela elendikten sonra öğrendim çok antipatik duruyormuş ama öyle değil yenilmeyi sevmediği için hırslıydı. Çok iyi bir insan o bizi hep kollarının altına alıyordu.
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Ada 9 kilo verdim. 4.5 ay boyunca 9 kilo gitti yarışmanın sonlarına doğru ödüller büyüyünce kilo alamaya başladım. Yaz tatilinde de aldım biraz…
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Survivor sayesinde Türkçemi ilerlettim. Konuşuyordum ama akıcı değildi. Adadan ayrıldıktan sonra ‘nasıl böyle bir şey yapmışım’ dediğim anlar oldu. Sinirlendiğim yerleri izleyince kendime şaşırdım. O kadar açmışım ki ‘ne hale geldim’ diyorum kendi kendime. Ama iyi ki gitmişim çok güzel tecrübeler edindim. Bir daha çağırırlarsa giderim.
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Sonlara doğru psikolojim durdu, orası fazla geldi. Sanki hiç bitmeyecekmiş, biz adada kalacağız gibi hissettim. Kamp, ada üstüme üstüme geldi. Oynuyoruz oynuyoruz bitmiyor. Bir yerden sonra psikolojim bozuldu oyun kaybettikçe daha kötü oldu.
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ACUN ABİYE FAUL YAPMADIM
Survivor’da Acun Medya ve yarışmacıların karşılattığı futbol müsabakasında Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı’ya omuz atmış, bu darbe sonrası Ilıcalı yere düşmüştü. O gün yaşananları anlatan Aycan, ‘Acun abi ile konuştuk. ‘Faul yaptıysam kart verin’ dedim. O da ‘faul yok devam’ dedi.
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Sonrasında konsantre olamadım ve oyundan çıktım. Beni kızdırmak için oradakiler ‘sen bu hafta gidersin’ diye espri yaptı. O hafta da elendim (gülüyor)