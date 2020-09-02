Survivor Aycan’dan itiraf: Adadan kaçmaya çalıştım

Survivor sayesinde Türkçemi ilerlettim. Konuşuyordum ama akıcı değildi. Adadan ayrıldıktan sonra ‘nasıl böyle bir şey yapmışım’ dediğim anlar oldu. Sinirlendiğim yerleri izleyince kendime şaşırdım. O kadar açmışım ki ‘ne hale geldim’ diyorum kendi kendime. Ama iyi ki gitmişim çok güzel tecrübeler edindim. Bir daha çağırırlarsa giderim.