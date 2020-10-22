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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 08:21 | 

Survivor Aycan Yanaç sevenlerini korkuttu

Katıldığı Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aycan Yanaç yarışmadan sonra futbol sahalarına geri döndü. Milli futbolcu ALG SK ile sözleşme imzaladı.

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Bir süredir futbol hayatına Gaziantep'te devam eden Yanaç, dün akşam bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı.

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Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Dün akşam küçük bir rahatsızlık geçirdim ama şu an gayet iyiyim, birkaç gün daha dinlendikten sonra sahalara geri döneceğim, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere... İyi ki varsınız."

3İLK YORUM SERCANDAN
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İLK YORUM SERCAN'DAN

Survivor yarışmasında tanışan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'ın arkadaşlığı yarışma bittikten sonra da devam ediyor. Yanaç'ın rahatsızlandığını duyan Sercan Yıldırım, 'Dün sesinden belliydi! Geçmiş olsun çok çok... Geçmiş olsun' mesajıyla arkadaşına destek oldu.

4İSTANBULA GELDİ
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İSTANBUL'A GELDİ

Rahatsızlığı sonrası İstanbul'a gelen Aycan, Survivor'dan arkadaşı Yasin Obuz'la buluştu.

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iRobot'la bir haftanın ardından

Geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi'nde ev temizliğine en uzun arayı vermiş kişiyi aradığımız bir sokak röportajı gerçekleştirmiştik. Yoğun iş temposu sebebiyle 20 gündür evini temizleyemediğini aktaran Görkem'in evine iRobot Roomba'yı yolladık ve Roomba ile geçen bir haftanın ardından deneyimlerini dinlemek için onu ziyaret ettik. (Sponsorlu İçerik)

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