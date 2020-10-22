Survivor Aycan Yanaç sevenlerini korkuttu
Katıldığı Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aycan Yanaç yarışmadan sonra futbol sahalarına geri döndü. Milli futbolcu ALG SK ile sözleşme imzaladı.
Bir süredir futbol hayatına Gaziantep'te devam eden Yanaç, dün akşam bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı.
İLK YORUM SERCAN'DAN
Survivor yarışmasında tanışan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'ın arkadaşlığı yarışma bittikten sonra da devam ediyor. Yanaç'ın rahatsızlandığını duyan Sercan Yıldırım, 'Dün sesinden belliydi! Geçmiş olsun çok çok... Geçmiş olsun' mesajıyla arkadaşına destek oldu.
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