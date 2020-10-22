Survivor Aycan Yanaç sevenlerini korkuttu

Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Dün akşam küçük bir rahatsızlık geçirdim ama şu an gayet iyiyim, birkaç gün daha dinlendikten sonra sahalara geri döneceğim, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere... İyi ki varsınız."