Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı? Survivor ünlüler takımında önemli iddia! Acun Ilıcalı'dan konseyde açıklama...

Survivor All Star 2022 yeni bölümünde yarışmaya 4 yeni isim dahil olurken Sema, Adem ve Aycan'ın olmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Pek çok izleyici 3 isim hakkında detaylara vakıf olabilmek için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı? İşte, o detaylar