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Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı? Survivor ünlüler takımında önemli iddia! Acun Ilıcalı'dan konseyde açıklama...

#Aycan Neden Yok#Sema Neden Yok#Adem Neden Yok

Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok sorusu, fenomen yarışmanın ekranlara gelen son bölümünde gündeme geldi. Dominik'te macerasına devam eden Survivor All Star'ın son bölümünde Adem, Sema ve Aycan'ın kadroda görülmemesi, akıllara sakatlanma ya da elenme durumunun olup olmadığını getirdi. Acun Ilıcalı'dan yarışmacıların durumu hakkında açıklama geldi. Peki, Acun Ilıcalı'nın son verdiği bilgilere göre Aycan, Sema, Adem neden yok? İşte, o detaylar

1/3Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı Survivor ünlüler takımında önemli iddia Acun Ilıcalıdan konseyde açıklama...

Survivor All Star 2022 yeni bölümünde yarışmaya 4 yeni isim dahil olurken Sema, Adem ve Aycan'ın olmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Pek çok izleyici 3 isim hakkında detaylara vakıf olabilmek için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı? İşte, o detaylar

2/3Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok

Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok?

Acun Ilıcalı, önceki gün ada konseyinde yaptığı açıklamada, Adem, Sema ve Aycan'ın sağlık sorunları nedeniyle yer almadığını söyledi.

3/3Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı Survivor ünlüler takımında önemli iddia Acun Ilıcalıdan konseyde açıklama...

Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandıkları iddia edildi. 3 yarışmacının 7 günlük karantinaya alındığı ifade edildi. Fakat konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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#Aycan Neden Yok#Sema Neden Yok#Adem Neden Yok