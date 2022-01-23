Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı? Survivor ünlüler takımında önemli iddia! Acun Ilıcalı'dan konseyde açıklama...

Survivor All Star 2022 yeni bölümünde yarışmaya 4 yeni isim dahil olurken Sema, Adem ve Aycan'ın olmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Pek çok izleyici 3 isim hakkında detaylara vakıf olabilmek için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı? İşte, o detaylar
Acun Ilıcalı, önceki gün ada konseyinde yaptığı açıklamada, Adem, Sema ve Aycan'ın sağlık sorunları nedeniyle yer almadığını söyledi.
Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandıkları iddia edildi. 3 yarışmacının 7 günlük karantinaya alındığı ifade edildi. Fakat konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.