Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Atakan Işıktutan’dan Ogeday hakkında sert sözler

Survivor Atakan Işıktutan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor Atakan oylama sonrası Ogeday ile ilgili ‘'Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden Yemek yedik. Beraber yattık kalktık, ömrümün sonuna kadar bunu asla unutmayacağım' sözleriyle tepki gösterdi.’ dedi. Yedeklerden dahil olan yarışmacı 1994 doğumlu.