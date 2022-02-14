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Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Atakan Işıktutan’dan Ogeday hakkında sert sözler

#Survivor Atakan#Atakan Işıktutan#Survivor

Survivor Atakan merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor’da dün akşam sürgün adasına giden isim Atakan Işıktutan oldu. Ogeday Girişken ile kardeş gibi büyüdüğünü söyleyen Atakan, kendisini sürgün adasına yollayan arkadaşına sitem etti. Peki, Survivor Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

1/3Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli Atakan Işıktutan’dan Ogeday hakkında sert sözler

Survivor Atakan Işıktutan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor Atakan oylama sonrası Ogeday ile ilgili ‘'Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden Yemek yedik. Beraber yattık kalktık, ömrümün sonuna kadar bunu asla unutmayacağım' sözleriyle tepki gösterdi.’ dedi. Yedeklerden dahil olan yarışmacı 1994 doğumlu.

2/3SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR

SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Atakan Işıktutan, 1994 doğumludur. Rizeli olan Işıktutan, 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında aktif olarak basketbol oynadı. 2013 yılında basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'e başladı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.

3/3Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli Atakan Işıktutan’dan Ogeday hakkında sert sözler

2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. Olan Işıktutan daha sonra diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

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#Survivor Atakan#Atakan Işıktutan#Survivor