Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Atakan Işıktutan’dan Ogeday hakkında sert sözler

Survivor Atakan Işıktutan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor Atakan oylama sonrası Ogeday ile ilgili ‘'Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden Yemek yedik. Beraber yattık kalktık, ömrümün sonuna kadar bunu asla unutmayacağım' sözleriyle tepki gösterdi.’ dedi. Yedeklerden dahil olan yarışmacı 1994 doğumlu.
Atakan Işıktutan, 1994 doğumludur. Rizeli olan Işıktutan, 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.
İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında aktif olarak basketbol oynadı. 2013 yılında basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'e başladı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.
2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. Olan Işıktutan daha sonra diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.