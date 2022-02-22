Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Yerine Ayşe Yüksel geldi

Ilıcalı, "Sağlık ekibimiz Atakan'ın omzundaki sakatlığın bundan sonra yarışırsa büyük bir risk olacağını ve kendi sağlığıyla ilgili ciddi problemler yaratabileceğini söyledi. Atakan'ın sakatlığı maalesef Survivor'a devam etmesine izin vermiyor ve Atakan bugün itibarıyla Survivor All Star'a veda etti." ifadelerini kullandı.