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Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Yerine Ayşe Yüksel geldi

#Survivor#Survivor Atakan Işıktutan#Atakan

Atakan Işıktutan, yedeklerden All Star'a katılmıştı. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı ilk günkü performansında omzu çıkarak sakatlanmıştı. Uzun süre parkurdan uzak kalan yarışmacının akıbeti merak konusu olmaya devam ederken gönüllüler ekibine yeni bir isim dahil oldu. Gönüllüler kadrosunda geçtiğimiz sezonun iddialı ismi Ayşe Yüksek dahil oldu. Peki, Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu, elendi mi?

1/3Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu, elendi mi Yerine Ayşe Yüksel geldi

Survivor All Star 2022 diskalifiye haberiyle gündemde. Acun Ilıcalı, gönüllüler takımında yarışan Atakan Işıktutan'ın sakatlığı nedeniyle Survivor All Star'dan elendiğini duyurdu. Ilıcalı, omzun sakatlanan Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasar olabileceğini söylemişti. Atakan Işıktan'ın durumu 21 Şubat tarihli bölümde netlik kazandı.

2/3Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu, elendi mi Yerine Ayşe Yüksel geldi

Ilıcalı, "Sağlık ekibimiz Atakan'ın omzundaki sakatlığın bundan sonra yarışırsa büyük bir risk olacağını ve kendi sağlığıyla ilgili ciddi problemler yaratabileceğini söyledi. Atakan'ın sakatlığı maalesef Survivor'a devam etmesine izin vermiyor ve Atakan bugün itibarıyla Survivor All Star'a veda etti." ifadelerini kullandı.

3/3Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu, elendi mi Yerine Ayşe Yüksel geldi

Survivor 2022 yarışmasına katılacak yeni yedek yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı 2022 Survivor All Star yarışmasına dahil olacak yeni yarışmacının müjdesini konseyde verdi. Atakan Işıktutan'ın yerine gelen isim Ayşe Yüksel oldu.

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