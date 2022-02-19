Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi olacak, neden yok? Acun Ilıcalı'dan konseyde şaşırtan açıklama

SURİVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN ELENECEK Mİ?

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim" dedi.