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Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi olacak, neden yok? Acun Ilıcalı'dan konseyde şaşırtan açıklama

#Survivor#Atakan Işıktutan#Acun Ilıcalı

Survivor Atakan Işıktutan'ın sağlık durumu, yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı cumartesi akşamı Atakan Işıktutan'ın yer almaması akıbeti ile ilgili soru işaretlerine neden oldu. Survivor All Star'a yedeklerden gelen ve ilk parkur deneyiminden omuzundan sakatlanan Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Atakan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, doktor kontrolünün devam ettiğini belirterek, diskalifiye sinyali verdi. Peki, Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi olacak? İşte, o konu hakkında yapılan açıklamalar.

1/4Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi olacak, neden yok Acun Ilıcalıdan konseyde şaşırtan açıklama

Survivor Atakan'ın sağlık durumu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Survivor All Star'ın cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı omzu çıkan Atakan hakkında önemli bilgiler verdi. Ilıcalı Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasa olabileceğini söyledi.

2/4SURİVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN ELENECEK Mİ

SURİVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN ELENECEK Mİ?

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim" dedi.

3/4SURVİVOR ATAKANA NE OLMUŞTU

SURVİVOR ATAKAN'A NE OLMUŞTU?

Survivor Atakan Işıktutan yedeklerden All Star'a katılmıştı. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı ilk günkü performansında omzu çıkarak sakatlanmıştı. Uzun süre parkurdan uzak kalan yarışmacının Survivor akıbeti pazar akşamı belli olacak.

4/4SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR

SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Atakan Işıktutan, 1994 doğumludur. Rizeli olan Işıktutan, 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında aktif olarak basketbol oynadı. 2013 yılında basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'e başladı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.

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#Survivor#Atakan Işıktutan#Acun Ilıcalı