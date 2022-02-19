Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi olacak, neden yok? Acun Ilıcalı'dan konseyde şaşırtan açıklama

Survivor Atakan'ın sağlık durumu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Survivor All Star'ın cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı omzu çıkan Atakan hakkında önemli bilgiler verdi. Ilıcalı Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasa olabileceğini söyledi.
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim" dedi.
Survivor Atakan Işıktutan yedeklerden All Star'a katılmıştı. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı ilk günkü performansında omzu çıkarak sakatlanmıştı. Uzun süre parkurdan uzak kalan yarışmacının Survivor akıbeti pazar akşamı belli olacak.
Atakan Işıktutan, 1994 doğumludur. Rizeli olan Işıktutan, 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.
İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında aktif olarak basketbol oynadı. 2013 yılında basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'e başladı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.