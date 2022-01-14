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Survivor Atakan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Avatar lakaplı Atakan Arslan Survivor 2022 kadrosunda

#Survivor Atakan#Atakan Arslan#Avatar Atakan

Survivor Atakan merak edilen isimlerden biri oldu. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, Survivor All Star kadrosunda yer alıyor. Başarılı yarışmacı daha önce 2017 yılında yarışmada yer almış ve şampiyon olmuştu. Peki, Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor Atakan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli Avatar lakaplı Atakan Arslan Survivor 2022 kadrosunda

Atakan Arslan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Avatar Atakan, Survivor All Star’ın iddialı yarışmacıları arasında bulunuyor. Başarılı yarışmacı 2016 yılında Survivor’ın şampiyonu olmuştu. 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiştir. Leon Aslan Arslan isimli çocuğu vardır.

2/3ATAKAN ARSLAN KİMDİR

ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Survivor Atakan 1989 doğumludur. Sivas’ta dünyaya gelen Atakan’ın lakabı Avatar’dır. Spor hayatına basketbol ile başlamış, 17 yaşında ise dövüş sporlarına geçmiştir. 2016 yılında Survivor’ın şampiyonu olmuştur.

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. 2008 yılından beri kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında yer almaktadır ve aynı zamanda profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

2011 yılında Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmıştır. Bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getiren kişi olmuştur. Profesyonel güreşte de yer almaktadır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.

3/3Survivor Atakan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli Avatar lakaplı Atakan Arslan Survivor 2022 kadrosunda

Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı yenmiştir. Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek altın kemerin yeniden sahibi olmuştur. Söz dizisinde rol almış ve Zafer karakterini canlandırmıştır. Survivor’da yarışırken de sevgilisi olan Serap Korkmaz ile 2017 yılında evlenen Atakan Arslan’ın Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyor.

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