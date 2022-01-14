Survivor Atakan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Avatar lakaplı Atakan Arslan Survivor 2022 kadrosunda

ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Survivor Atakan 1989 doğumludur. Sivas’ta dünyaya gelen Atakan’ın lakabı Avatar’dır. Spor hayatına basketbol ile başlamış, 17 yaşında ise dövüş sporlarına geçmiştir. 2016 yılında Survivor’ın şampiyonu olmuştur.



Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. 2008 yılından beri kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında yer almaktadır ve aynı zamanda profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.



2011 yılında Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmıştır. Bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getiren kişi olmuştur. Profesyonel güreşte de yer almaktadır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.



