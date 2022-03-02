Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay hakkında bilgiler

Survivor Aşkım’ın kaç yaşında, nereli olduğu ve boyu merak ediliyor. Survivor eleme potasında Aşkım Burçe Tunay’da yer alıyor. 2000 doğumlu olan Survivor Aşkım, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Aşkım Burçe Tunay 2000 doğumludur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü olan Aşkım daha önce ünlüler takımı kadrosunda yarışmıştı. Yarışmaya bu sene de yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.
Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;
12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.