Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay sürgün adasına giden isim oldu

Sporcusu Yarışmaya katılan Aşkım Burçe Tunay 2000 doğumludur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü olan Aşkım daha önce ünlüler takımı kadrosunda yarışmıştı. Yarışmaya bu sene de yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.



