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Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay sürgün adasına giden isim oldu

#Survivor Aşkım#Aşkım Burçe Tunay#Survivor

Survivor Aşkım ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Aşkım Burçe Tunay, Survivor’da dün akşam sürgün adasına giden üçüncü isim oldu. Yarışmaya yedeklerden dahil olan yarışmacı oylamanın ardından eleme adayı seçildi. Peki, Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında?

1/3Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında Aşkım Burçe Tunay sürgün adasına giden isim oldu

Survivor Aşkım’ın kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Survivor 2022 kadrosuna dahil olan Aşkım Burçe Tunay, ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Bu hafta eleme adayı olan Aşkım sürgün adasına gitti. İşte 2000 doğumlu olan Survivor Aşkım hakkında bilgiler

2/3Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında Aşkım Burçe Tunay sürgün adasına giden isim oldu

Sporcusu Yarışmaya katılan Aşkım Burçe Tunay 2000 doğumludur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü olan Aşkım daha önce ünlüler takımı kadrosunda yarışmıştı. Yarışmaya bu sene de yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

3/3Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında Aşkım Burçe Tunay sürgün adasına giden isim oldu

Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.

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#Survivor Aşkım#Aşkım Burçe Tunay#Survivor