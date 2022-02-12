Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı hakkında bilgiler

Survivor Aşkım kimdir, sorusu Survivor All Star yarışması ile merak konusu oldu. Cimnastik alanında birçok başarıya imza atan Aşkım Burçe Tunay, 22 yaşında ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'de Türkiye Şampiyonu oldu. Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Survivor Aşkım eğitimini İstanbul'da sürdürüyor.