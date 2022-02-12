Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı hakkında bilgiler

Survivor Aşkım kimdir, sorusu Survivor All Star yarışması ile merak konusu oldu. Cimnastik alanında birçok başarıya imza atan Aşkım Burçe Tunay, 22 yaşında ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'de Türkiye Şampiyonu oldu. Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Survivor Aşkım eğitimini İstanbul'da sürdürüyor.
Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;
12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.
İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.