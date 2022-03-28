Survivor All-Star'da futbol maçını kim kazandı? İşte Survivor birleşme partisinde yaşananlar

Survivor All Star'da birleşme heyecanı nefesleri kesti. Takımlar birleşme partisinden hemen önce Anlat Bakalım Özel oyununda karşı karşıya geldi. Öte yandan Survivor-All Star ekibi ve Acun Medya ekibi futbol maçında bir araya geldi. İşte, Survivor birleşme partisinde yaşananlar...
Ünlüler ve Gönüllüler Takımı, 27 Mart Pazar akşamı Anlat Bakalım bölümünde rekabet etti.
Eski Survivor yarışmacıları ile en fazla kelime bilmeye gayret eden isimler, ödül için rekabet etti. Anlat Bakalım Özel oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu.
Acun Medya-Survivor All Star takımı arasında gerçekleşen karşılaşma nefesleri kesti. Müsabakayı ise futbol yorumcusu Ertem Şener anlattı.
Birleşme Futbol müsabakasına Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın da katıldı. Mücadeleyi kazanan takım Acun Medya ekibi oldu. Maç sonucu skor ise 6-2 idi.