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Survivor All-Star'da futbol maçını kim kazandı? İşte Survivor birleşme partisinde yaşananlar

#Survivor All-Star#Survivor All-Star Birleşme Partisi#Seoanasayfa

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor All-Star'da bu akşam birleşme partisi heyecanı vardı. Geçtiğimiz haftalardan bu yana birleşme partisine kalmak için ter döken yarışmacılar, bu akşamı bekliyordu. Öte yandan bu akşam Anlat Bakalım oyunu ve futbol maçı da vardı. Peki, Survivor All-Star'da futbol maçını kim kazandı?

1/3Survivor All-Starda futbol maçını kim kazandı İşte Survivor birleşme partisinde yaşananlar

Survivor All Star'da birleşme heyecanı nefesleri kesti. Takımlar birleşme partisinden hemen önce Anlat Bakalım Özel oyununda karşı karşıya geldi. Öte yandan Survivor-All Star ekibi ve Acun Medya ekibi futbol maçında bir araya geldi. İşte, Survivor birleşme partisinde yaşananlar...

2/3SURVİVORDA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler Takımı, 27 Mart Pazar akşamı Anlat Bakalım bölümünde rekabet etti.

Eski Survivor yarışmacıları ile en fazla kelime bilmeye gayret eden isimler, ödül için rekabet etti. Anlat Bakalım Özel oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu.

3/3FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI

FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Acun Medya-Survivor All Star takımı arasında gerçekleşen karşılaşma nefesleri kesti. Müsabakayı ise futbol yorumcusu Ertem Şener anlattı.

Birleşme Futbol müsabakasına Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın da katıldı. Mücadeleyi kazanan takım Acun Medya ekibi oldu. Maç sonucu skor ise 6-2 idi.

 

 

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#Survivor All-Star#Survivor All-Star Birleşme Partisi#Seoanasayfa