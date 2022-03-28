Survivor All-Star'da futbol maçını kim kazandı? İşte Survivor birleşme partisinde yaşananlar

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler Takımı, 27 Mart Pazar akşamı Anlat Bakalım bölümünde rekabet etti.



Eski Survivor yarışmacıları ile en fazla kelime bilmeye gayret eden isimler, ödül için rekabet etti. Anlat Bakalım Özel oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu.



