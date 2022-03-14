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Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar

#Survivor#Survivor All Star#Seoanasayfa

Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyununun heyecanı geride kaldı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından isimler haftanın son oyununda galip gelebilmek adına kıyasıya mücadele verirken, gecenin sonunda neler olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu?

1/3Survivor All Starda dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Kim eleme adayı oldu İşte Survivor son bölümde yaşananlar

TV8 ekranlarının yarışma programı Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sona erdi. Yarışmacılar yeni bir eleme adayı çıkarmamak için parkura çıktı. İki eleme adayı ünlülerden çıkmıştı. İşte, 13 Mart 2022 Survivor son bölümde yaşananlar...

2/3SURVİVORDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı. İki takımı da zorlayan parkuru kazanan taraf ise aynı zamanda ödülün de sahibi de oldu.

İlk olarak kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan gönüllüler takımı oldu.

İki takım da en iyiler turunda yarıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı ünlüler takımı elde etti.

3/3ELEME ADAYI KİM OLDU

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden gönüllüler takımı ada konseyine çıktı.

En fazla eleme adayı oyu alan Evrim haftanın 3. eleme adayı seçildi.

Haftanın 4. eleme adayı ise ünlüler takımı performans 1. si Sema tarafından belirlendi. Sema tarafından yapılan seçimle haftanın 4. ve son eleme adayı Barış oldu.

 

 

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#Survivor #Survivor All Star#Seoanasayfa