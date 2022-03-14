Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı. İki takımı da zorlayan parkuru kazanan taraf ise aynı zamanda ödülün de sahibi de oldu.



İlk olarak kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan gönüllüler takımı oldu.



İki takım da en iyiler turunda yarıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı ünlüler takımı elde etti.



