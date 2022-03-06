Survivor All Star'da birleşme partisi ikinci oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar

İLK OLARAK KİMLER ÜST TURA ÇIKMIŞTI?

3 Mart Perşembe ekrana gelen bölümündeki zorlu birleşme partisi oyunun ardından üst tura çıkanlar belli oldu. Kadınlarda Elif, Seda, Gizem, Ayşe ve Birsen, erkeklerde ise Adem, Atakan, Barış, Batuhan ve Parviz üst tura çıktı.



Erkekler mücadelesinde ise yine nefes kesen anlar ekranlara geldi. Kıran kırana mücadelenin ekranlara yansıdığı oyunun finalinde Anıl ve Berkan karşılaşması yaşandı.



Berkan'ın aldığı 3-0'lık skor ile erkeklerin kazanan ilk ismi belli oldu. Erkekler ve kadınların yarıştığı oyunun sonunda Elif ve Berkan birleşme partisine katılmayı garantileyen isimler oldu.



