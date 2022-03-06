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Survivor All Star'da birleşme partisi ikinci oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar

#Survivor All Star#Survivor#Birleşme Partisi

Survivor All Star'da birleşme partisi ikinci oyunu kıran kırana mücadelelere sahne olurken, bu akşamki oyunu kimin kazandığı pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bir üst tura hangi isim yükseldi?

1/3Survivor All Starda birleşme partisi ikinci oyununu kim kazandı İşte Survivorda bu akşam yaşananlar

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde hızlandırılmış eleme dönemine geçildiğini ve birleşme partisine kadar altı yarışmacının eleneceğini açıklamıştı. Survivor'da birleşme partisinde yer alacak olan 22 isim arasına kalmak isteyen yarışmacılar bu akşam parkurda ter döktü. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

2/3KİMLER ÜST TURA ÇIKTI

KİMLER ÜST TURA ÇIKTI?

5 Mart Cumartesi ekrana gelen bölümündeki zorlu birleşme partisi oyunun ardından üst tura çıkanlar belli oldu. Kadınlarda ve erkeklerde kimin ust tura çıkacağı netlik kazandı.

2 şampiyonu art arda yenerek dokunulmaz olan isim Anıl oldu. Kadınlarda ise kazanan Nagihan Karadere oldu.

3/3İLK OLARAK KİMLER ÜST TURA ÇIKMIŞTI

İLK OLARAK KİMLER ÜST TURA ÇIKMIŞTI?

3 Mart Perşembe ekrana gelen bölümündeki zorlu birleşme partisi oyunun ardından üst tura çıkanlar belli oldu. Kadınlarda Elif, Seda, Gizem, Ayşe ve Birsen, erkeklerde ise Adem, Atakan, Barış, Batuhan ve Parviz üst tura çıktı.

Erkekler mücadelesinde ise yine nefes kesen anlar ekranlara geldi. Kıran kırana mücadelenin ekranlara yansıdığı oyunun finalinde Anıl ve Berkan karşılaşması yaşandı.

Berkan'ın aldığı 3-0'lık skor ile erkeklerin kazanan ilk ismi belli oldu. Erkekler ve kadınların yarıştığı oyunun sonunda Elif ve Berkan birleşme partisine katılmayı garantileyen isimler oldu.

 

 

 

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#Survivor All Star#Survivor#Birleşme Partisi