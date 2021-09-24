Survivor All Star kadrosu kulislerde konuşuluyor... Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak?
Survivor All Star kadrosu netleşmeye başladı. Bir önceki sezonların başarılı isimlerinin yer alacağı Survivor All Star'ın 2022 yılının ilk aylarından başlaması bekleniyor. Yarışmaya Barış Murat Yağcı'nın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil olduğu da ileri sürüldü.
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Survivor All Star 2022'nin kadrosuyla ilgili haberler gelmeye başladı. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti.
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Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü.
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Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil olduğu da ileri sürüldü.
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2020 Survivor sezonunun çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik ve son sezonun hırslı yarışmacısı Sercan Yıldırım'da All Star sezonu için düşünülenler arasında.
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2 kez Survivor şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alan en önemli isimlerden biri olarak sosyal medya kulislerinde ismi geçen yarışmacılardan oldu.